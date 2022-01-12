Украину накроют сильные морозы

Днем холоднее всего будет на Востоке. Так, в Харькове температура воздуха опустится до -11 градусов.

Важно Водителей предупредили о сильной гололедице во Львовской области

В восточных и южных областях небо будет ясным. В Киеве, Черкассах, Кропивницком, Чернигове, Сумах, Полтаве и Житомире синоптики обещают снег, а в западных регионах – снег с дождем.

Самые маленькие морозы будут на Западе – около 0 градусов. Однако ночью температура воздуха все же опустится до -13...-15 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, украинцев ждет самая холодная ночь в году. Так, на северо-востоке температура местами составит -18...-24 градуса. Средняя температура в большинстве областей будет колебаться в пределах -4...-9 градусов.

Ветер будет северо-западного направления, порывистый, а местами даже штормовой.

Это крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки. Одевайтесь, будто собрались в полярную экспедицию,

– предупредила синоптик.

Погода в городах Украины 13 января

Ужгород – -3...-5

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...-3

Винница – -1...+1

Одесса – -1...-3

Николаев – -2...-4

Херсон – -3...-5

Симферополь – -2...-4

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -2...-4

Сумы – -6...-8

Полтава – -4...-6

Днепр – -4...-6

Запорожье – -3...-5

Донецк – -8...-10

Луганск – -7...-9

Харьков – -9...-11

Киев – -1...-3



Прогноз погоды на 13 января / Карта Укргидрометцентра