Прогноз погоды на 14 июля: будет прохладно, а на севере и востоке будут идти дожди
Погода в Украине во вторник, 14 июля, будет прохладной, местами с дождями. Скорее всего, их следует ожидать на Черниговщине, в Сумской, Полтавской областях – там могут быть даже грозовые ливни. Не обойдут осадки также Харьковскую, Луганскую, Донецкой и Запорожскую области.
На остальной территории тоже возможны осадки, но скорее – локальные. Об этом сообщает Украинская синоптикиня Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Свежий, даже прохладный, воздух 14 июля будет охватывать большинство территории Украины. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18 ... +23 градусов,
– говорит она.
Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах, а именно – в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там воздух прогреется до +25 ... +27 градусов.
Холоднее всего будет на Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Там – максимум +18 ... +20 градусов.
Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве вторник будет "свежим", +18 ... +20 градусов. Существенные осадки в столице не предусматриваются.
Прогноз погоды на вторник, 14 июля, в городах Украины:
Ужгород – +20…+22
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +18…+20
Тернополь – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +19…+21
Ровне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Винница – +20…+22
Одесса – +24…+26
Николаев – +25…+27
Херсон – +25…+27
Симферополь – +25…+27
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +19…+21
Чернигов – +18…+20
Сумы – +18…+20
Полтава – +19…+21
Днепр – +19…+21
Запорожье – +25…+27
Донецк – +24…+26
Луганск – +24…+26
Харьков – +22…+24
Киев – +18…+20
Прогноз погоды на 14 июля от Укргидрометцентра