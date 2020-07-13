Погода в Украине во вторник, 14 июля, будет прохладной, местами с дождями. Скорее всего, их следует ожидать на Черниговщине, в Сумской, Полтавской областях – там могут быть даже грозовые ливни. Не обойдут осадки также Харьковскую, Луганскую, Донецкой и Запорожскую области.

На остальной территории тоже возможны осадки, но скорее – локальные. Об этом сообщает Украинская синоптикиня Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Свежий, даже прохладный, воздух 14 июля будет охватывать большинство территории Украины. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18 ... +23 градусов,

– говорит она.

Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах, а именно – в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там воздух прогреется до +25 ... +27 градусов.

Холоднее всего будет на Киевщине, Черниговщине и Сумщине. Там – максимум +18 ... +20 градусов.

Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание! 14 июля во Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

В Киеве вторник будет "свежим", +18 ... +20 градусов. Существенные осадки в столице не предусматриваются.

Прогноз погоды на вторник, 14 июля, в городах Украины:

Ужгород – +20…+22

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +19…+21

Чернівці – +18…+20

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +19…+21

Ровне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Винница – +20…+22

Одесса – +24…+26

Николаев – +25…+27

Херсон – +25…+27

Симферополь – +25…+27

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +18…+20

Сумы – +18…+20

Полтава – +19…+21

Днепр – +19…+21

Запорожье – +25…+27

Донецк – +24…+26

Луганск – +24…+26

Харьков – +22…+24

Киев – +18…+20

Прогноз погоды на 14 июля от Укргидрометцентра