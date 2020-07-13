Прогноз погоди на 14 липня: буде прохолодно, а на Півночі та Сході йтимуть дощі
Погода в Україні у вівторок, 14 липня, буде прохолодною, подекуди із дощами. Найімовірніше, їх слід очікувати на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині – там можуть бути навіть грозові зливи. Не оминуть опади також Харківщину, Луганщину, Донеччині та Запоріжжя.
На решті території теж можливі опади, але скоріш, – локальні. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Свіже, навіть прохолодне, повітря 14 липня охоплюватиме більшість території України.
Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +18…+23 градусів,
– зауважує вона.
Найтепліше, традиційно, буде у південних регіонах, а саме – на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму. Там повітря прогріється до +25…+27 градусів.
Найхолодніше буде на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Там – максимум +18…+20 градусів.
Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві вівторок буде "свіжим", +18…+20 градусів. Істотні опади у столиці не передбачаються.
Прогноз погоди на вівторок, 14 липня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +20…+22
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +22…+24
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 14 липня від Укргідрометцентру