Погода в Україні у вівторок, 14 липня, буде прохолодною, подекуди із дощами. Найімовірніше, їх слід очікувати на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині – там можуть бути навіть грозові зливи. Не оминуть опади також Харківщину, Луганщину, Донеччині та Запоріжжя.

На решті території теж можливі опади, але скоріш, – локальні. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Свіже, навіть прохолодне, повітря 14 липня охоплюватиме більшість території України.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +18…+23 градусів,

– зауважує вона.

Найтепліше, традиційно, буде у південних регіонах, а саме – на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму. Там повітря прогріється до +25…+27 градусів.

Найхолодніше буде на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Там – максимум +18…+20 градусів.

Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 14 липня у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві вівторок буде "свіжим", +18…+20 градусів. Істотні опади у столиці не передбачаються.

Прогноз погоди на вівторок, 14 липня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +20…+22

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +18…+20

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +22…+24

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на 14 липня від Укргідрометцентру