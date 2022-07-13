Синоптики предупредили, что без осадков не обойдется в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Также будет дождливо и в Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Жарче всего будет на Юге Украины

Больше всего воздух прогреется в Закарпатье, а также в Одесской и Херсонской областях. Здесь столбики термометров поднимутся до +28…30 градусов. Лишь немного меньшие показатели в Николаевской области - +27...+29.

Вместе с дождями в восточные регионы придет и прохлада. Здесь температурные показатели будут колебаться в пределах +22...+25. На Запад 14 июля принесет более теплую погоду: синоптики обещают +23…+28. В остальных регионах Украины прогнозируют от +23 до +27.

Обратите внимание! Жители Киева, согласно прогнозу, могут оставить дома дождевики и зонтики, ведь осадков в столице быть не должно. Температура – +23…+25. Ветер – северо-западный – 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Обещает украинцам потепление и синоптик Наталья Диденко. По крайней мере это касается жителей западных и северных областей.

Дождливый циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, преобладать в Украине сухая погода, появится солнышко. Лишь северные области и северо-восточную часть Украины еще заденет мокрым хвостом атмосферный фронт этого циклона - там возможны периодические дожди, грозы,

– написала Диденко.

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Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра

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