Синоптики предупредили, что без осадков не обойдется в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Также будет дождливо и в Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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Жарче всего будет на Юге Украины
Больше всего воздух прогреется в Закарпатье, а также в Одесской и Херсонской областях. Здесь столбики термометров поднимутся до +28…30 градусов. Лишь немного меньшие показатели в Николаевской области - +27...+29.
Вместе с дождями в восточные регионы придет и прохлада. Здесь температурные показатели будут колебаться в пределах +22...+25. На Запад 14 июля принесет более теплую погоду: синоптики обещают +23…+28. В остальных регионах Украины прогнозируют от +23 до +27.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Обещает украинцам потепление и синоптик Наталья Диденко. По крайней мере это касается жителей западных и северных областей.
Дождливый циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, преобладать в Украине сухая погода, появится солнышко. Лишь северные области и северо-восточную часть Украины еще заденет мокрым хвостом атмосферный фронт этого циклона - там возможны периодические дожди, грозы,
– написала Диденко.
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Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +23...+25
Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра
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