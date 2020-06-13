Прогноз погоды на 14 июня: жара спадет, но будут греметь грозы с градом и ливнями
Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет дождливой и более прохладной, чем в предыдущие дни. В то же время грозы со шквальным ветром накроют почти всю территорию Украины.
Теплее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометра упрямо держаться отметки +29 ... +31 градуса тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Актуально Шквальный ветер и грозы с дождями: где в Украине ждать сильной непогоды
А вот в западных областях температура воздуха опустится до +22 ... +24 градусов.
В зонах дождей будут греметь грозы. Могут мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей,
– предупредила украинский синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье в Киеве пройдут периодические грозовые дожди, зато жара ослабеет до +25 ... +27 градусов.
Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала
Прогноз погоды на воскресенье, 14 июня, в городах Украины:
Ужгород – +23…+25
Львов – +22…+24
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +23…+25
Хмельницкий – ++23…+25
Луцк – +22…+24
Ровно – +22…+24
Житомир – +26…+28
Винница – +26…+28
Одесса – +24…+26
Николаев – +26…+28
Херсон – +26…+28
Симферополь – +27…+29
Кропивницкий – +26…+28
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +25…+27
Сумы – +27…+29
Полтава – +26…+28
Днепр – +27…+29
Запорожье – +26…+28
Донецк – +29…+31
Луганск – +29…+31
Харьков – +29…+31
Киев – +27…+29