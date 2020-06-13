Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет дождливой и более прохладной, чем в предыдущие дни. В то же время грозы со шквальным ветром накроют почти всю территорию Украины.

Теплее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометра упрямо держаться отметки +29 ... +31 градуса тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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А вот в западных областях температура воздуха опустится до +22 ... +24 градусов.

В зонах дождей будут греметь грозы. Могут мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей,

– предупредила украинский синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье в Киеве пройдут периодические грозовые дожди, зато жара ослабеет до +25 ... +27 градусов.



Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала

Прогноз погоды на воскресенье, 14 июня, в городах Украины:

Ужгород – +23…+25

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – ++23…+25

Луцк – +22…+24

Ровно – +22…+24

Житомир – +26…+28

Винница – +26…+28

Одесса – +24…+26

Николаев – +26…+28

Херсон – +26…+28

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +25…+27

Сумы – +27…+29

Полтава – +26…+28

Днепр – +27…+29

Запорожье – +26…+28

Донецк – +29…+31

Луганск – +29…+31

Харьков – +29…+31

Киев – +27…+29



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 14 июня