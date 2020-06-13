Погода в Україні в неділю, 14 червня, буде дощовою та прохолоднішою, ніж у попередні дні. Водночас грози зі шквальним вітром накриють майже всю територію України.

Найтепліше буде в східних регіонах. Там стовпчики термометра вперто триматимуться позначки +29...+31 градуса тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Натомість у західних областях температура повітря опуститься до +22...+24 градусів.

У зонах дощів гримітимуть грози. Можуть миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів,

– попередила українська синоптикиня Наталка Діденко.

У неділю в Києві пройдуть періодичні грозові дощі, зате спека послабне до +25...+27 градусів.



Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на неділю, 14 червня, в містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – ++23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +27…+29

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +27…+29



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 14 червня