Прогноз погоди на 14 червня: спека спаде, але гримітимуть грози з градом і зливами
Погода в Україні в неділю, 14 червня, буде дощовою та прохолоднішою, ніж у попередні дні. Водночас грози зі шквальним вітром накриють майже всю територію України.
Найтепліше буде в східних регіонах. Там стовпчики термометра вперто триматимуться позначки +29...+31 градуса тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Натомість у західних областях температура повітря опуститься до +22...+24 градусів.
У зонах дощів гримітимуть грози. Можуть миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів,
– попередила українська синоптикиня Наталка Діденко.
У неділю в Києві пройдуть періодичні грозові дощі, зате спека послабне до +25...+27 градусів.
Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу
Прогноз погоди на неділю, 14 червня, в містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – ++23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +27…+29
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +27…+29