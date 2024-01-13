Кроме того, синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и порывах ветра. Шквальный ветер прогнозируют в западных областях – до 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине
В воскресенье, 14 января, наконец, столбики термометров поднимутся до +4 градусов, но не во всех областях. Потеплеет только в южных областях, Крыма и на Закарпатье. Там синоптики прогнозируют от 0 до +4 градусов тепла днем. На остальных территориях еще сохраняется мороз днем.
Так, на Западе температура днем будет достигать 0...-2 градусов. Прохладнее будет в северных областях, где столбики покажут от 0 до -4 мороза. До -3 градусов будет также и в центральных областях, а вот на Востоке будет холоднее всего – там столбики термометров опустятся до -7 градусов мороза.
Почти на всей территории Украины 14 января небольшой снег, в южных областях - с дождем. Сухо будет только в Одесской области, где синоптики не прогнозируют осадков. На дорогах снова гололедица, поэтому пешеходам и водителям нужно быть осмотрительными.
Кроме того, 14 января на высокогорье в Закарпатской области ожидаются обильные снегопады и метели. Потому синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень).
Снежная опасность 14 января / Карта Укргидрометцентра
Какая температура будет в областных центрах
- Киев 0...-2;
- Ужгород 0...+2;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...-2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий -3...-1;
- Луцк 0...-2;
- Ровно 0...-2;
- Житомир -3...-1;
- Винница -3...-1;
- Одесса -1...+1;
- Николаев 0...+2;
- Херсон +1...+3;
- Симферополь +2...+4;
- Кропивницкий -3...-1;
- Черкассы -3...-1;
- Чернигов -3...-1;
- Суммы -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Днепр 0...-2;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк -4...-2;
- Луганск -7...-5;
- Харьков -6...-4.
Прогноз погоды в Украине 14 января / Карта Укргидрометцентра