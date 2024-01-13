Кроме того, синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и порывах ветра. Шквальный ветер прогнозируют в западных областях – до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине

В воскресенье, 14 января, наконец, столбики термометров поднимутся до +4 градусов, но не во всех областях. Потеплеет только в южных областях, Крыма и на Закарпатье. Там синоптики прогнозируют от 0 до +4 градусов тепла днем. На остальных территориях еще сохраняется мороз днем.

Так, на Западе температура днем будет достигать 0...-2 градусов. Прохладнее будет в северных областях, где столбики покажут от 0 до -4 мороза. До -3 градусов будет также и в центральных областях, а вот на Востоке будет холоднее всего – там столбики термометров опустятся до -7 градусов мороза.

Почти на всей территории Украины 14 января небольшой снег, в южных областях - с дождем. Сухо будет только в Одесской области, где синоптики не прогнозируют осадков. На дорогах снова гололедица, поэтому пешеходам и водителям нужно быть осмотрительными.

Кроме того, 14 января на высокогорье в Закарпатской области ожидаются обильные снегопады и метели. Потому синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень).



Снежная опасность 14 января / Карта Укргидрометцентра

Какая температура будет в областных центрах

Киев 0...-2;

Ужгород 0...+2;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск 0...-2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк 0...-2;

Ровно 0...-2;

Житомир -3...-1;

Винница -3...-1;

Одесса -1...+1;

Николаев 0...+2;

Херсон +1...+3;

Симферополь +2...+4;

Кропивницкий -3...-1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -3...-1;

Суммы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр 0...-2;

Запорожье -1...+1;

Донецк -4...-2;

Луганск -7...-5;

Харьков -6...-4.



Прогноз погоды в Украине 14 января / Карта Укргидрометцентра