Как долго еще будут трескучие морозы, когда снова потеплеет в январе, рассказали синоптики Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

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Когда ждать потепления в январе

В течение 13 – 14 января в большинстве областей Украины будет снег. Только в субботу в восточных, ночью и южных областях без осадков.

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Прогноз погоды на 14 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Ночью 9 – 15 градусов мороза, днем 2 – 7. Однако на Востоке, Северо-Востоке и в Карпатах значительно больше. Там ночью 15 – 20 градусов мороза.

По прогнозу уже в понедельник, 15 января, в Украине будет без существенных осадков. Только в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Также на дорогах страны гололедица.

Повышение температуры ночью до 1 – 6 градусов мороза, днем от 3 мороза до 4 тепла,

– отметили синоптики.

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Прогноз погоды на 15 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, пока, по меньшей мере, до 17 января сильных морозов не будет. В среду кое-где температура может снизиться до 11 – 13 градусов.

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Прогноз от Игоря Кибальчича