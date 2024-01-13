Как долго еще будут трескучие морозы, когда снова потеплеет в январе, рассказали синоптики Укргидрометцентра, передает 24 Канал.
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Когда ждать потепления в январе
В течение 13 – 14 января в большинстве областей Украины будет снег. Только в субботу в восточных, ночью и южных областях без осадков.
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Прогноз погоды на 14 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Ночью 9 – 15 градусов мороза, днем 2 – 7. Однако на Востоке, Северо-Востоке и в Карпатах значительно больше. Там ночью 15 – 20 градусов мороза.
По прогнозу уже в понедельник, 15 января, в Украине будет без существенных осадков. Только в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах снег. Также на дорогах страны гололедица.
Повышение температуры ночью до 1 – 6 градусов мороза, днем от 3 мороза до 4 тепла,
– отметили синоптики.
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Прогноз погоды на 15 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Заметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, пока, по меньшей мере, до 17 января сильных морозов не будет. В среду кое-где температура может снизиться до 11 – 13 градусов.
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Прогноз от Игоря Кибальчича
- Заметим, что синоптик Игорь Кибальчич ранее рассказывал, что до конца второй декады января ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части территории Украины, а еще осадки смешанной фазы. В частности, снег, мокрый снег, местами с дождем.
- Добавим, синоптик прогнозировал, что в эти выходные в Украине еще будет холодная погода, временами со снегом и порывистым ветром.
- Кибальчич отмечал, что крепкие морозы традиционно ожидаются в северных и восточных регионах нашего государства. Так, ночью и утром возможно понижение температуры кое-где ниже 20 градусов.
- Между тем, на Западе и Юге похолодание пройдет по более "мягкому" сценарию.