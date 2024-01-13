Як довго ще будуть тріскучі морози, коли знову потеплішає у січні, розповіли синоптики Укргідрометцентру, передає 24 Канал.
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Коли чекати потепління у січні
Упродовж 13 – 14 січня в більшості областей України буде сніг. Тільки в суботу у східних, вночі й у південних областях без опадів.
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Прогноз погоди на 14 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Вночі 9 – 15 градусів морозу, вдень 2 – 7. Однак, на Сході, Північному Сході та в Карпатах значно більше. Там вночі 15 – 20 градусів морозу.
За прогнозом, уже в понеділок, 15 січня, в Україні буде без істотних опадів. Тільки у східних, північно-східних областях та Карпатах сніг. Також на дорогах країни ожеледиця.
Підвищення температури вночі до 1 – 6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла,
– зазначили синоптики.
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Прогноз погоди на 15 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, поки щонайменше до 17 січня сильних морозів не буде. У середу подекуди температура може знизитися до 11 – 13 градусів морозу.
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Прогноз від Ігоря Кібальчича
- Зауважимо, що синоптик Ігор Кібальчич раніше розповідав, що під кінець другої декади січня очікується стійкіше зростання температури повітря аж до відлиги на більшій частині території України, а ще опади змішаної фази. Зокрема, сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем.
- Додамо, синоптик прогнозував, що на цих вихідних в Україні ще буде холодна погода, часом зі снігом та поривчастим вітром.
- Кібальчич зазначав, що найміцніші морози традиційно очікуються у північних та східних регіонах нашої держави. Так, вночі та вранці можливе зниження температури подекуди нижче 20 градусів.
- Тим часом на Заході та Півдні похолодання пройде за більш "м'яким" сценарієм.