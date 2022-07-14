Где прогнозируют дожди
Жители западных регионов имели всего один день перерыва от дождей. В пятницу осадки возвращаются и покроют еще и Центральную и Восточную Украину.
Актуально Аномальная жара и дефицит осадков: какова погода летом
Температура воздуха на Западе будет в среднем колебаться в пределах +22...+24 градусов. В то же время на Закарпатье, несмотря на грозы и дождь, будет жарко – +28...+30 градусов. Западный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду.
На Севере погода будет аналогичной.
На Востоке и Юге будет жарко
Настоящее лето будет властвовать на Юге Украины. Там будет солнечно, а воздух прогреется до +32 градусов. Чуть ниже столбики термометров будут держаться на Востоке – +27…+29 градусов. Дожди прогнозируют только в Полтавской и Сумской областях. Жители всех других восточных областей смогут насладиться солнышком.
В Киеве синоптики обещают +21...+23 градуса. Утром в столице начнется дождь, так что при выходе из дома прихватите с собой зонт.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +28...+30
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +22...+24
Сумы – +23...+25
Полтава – +26...+28
Днепр – +29...+31
Запорожье – +28...+30
Донецк – +26...+28
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +21...+23
Прогноз погоды на 15 июля. / Карта Укргидрометцентра.