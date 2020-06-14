Прогноз погоды на 15 июня: дожди во всех областях, местами – грозы с градом
Погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет теплой, но дождевой. Жара пока отступила с территории Украины, однако на смену ей пришли дожди с грозами.
Теплее всего будет в восточных регионах и на Юге. Там столбики термометра будут держаться отметки +29...+31 градуса тепла, несмотря на дожди. Такие данные приводит Укргидрометцентр.
Обратите внимание Шквальный ветер и грозы с градом: все регионы Украины накроет мощная непогода
Прогноз погоды на 15 июня от синоптика
Украина завтра в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами, разве что на Востоке без существенных осадков. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает синоптик Наталья Диденко.
И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый,
– пишет Наталья Диденко.
В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов. На Западе несколько прохладнее – +20...+27 градусов.
В Киеве 15-го июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем +25...+28 градусов.
Грозы в Украине
Жара, которая длилась последние дни, отступила. Однако ее заменят дожди с грозами, шквальным ветром.
Укргидрометцентр предупреждает о потенциально опасных погодных условиях: грозы с градом и шквалами. Непогоду нужно ждать жителям центральных и восточных областей. На Западе несколько спокойнее.
Предупреждение о потенциально опасных погодных условиях
Между тем на Буковине и Закарпатье сильные дожди с грозами наделали беды в выходные: обесточены села, затоплены дома. В Путильском районе предполагают, что вода забрала жизнь 17-летнего парня. Его тело нашли на пастбище.
Подробнее о непогоде в этих регионах читайте по ссылке.
Чего нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала
Прогноз погоды на понедельник, 15 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Суммы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28.
Погода в городах Украины 15 июня