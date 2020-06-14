Погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет теплой, но дождевой. Жара пока отступила с территории Украины, однако на смену ей пришли дожди с грозами.

Теплее всего будет в восточных регионах и на Юге. Там столбики термометра будут держаться отметки +29...+31 градуса тепла, несмотря на дожди. Такие данные приводит Укргидрометцентр.

Обратите внимание Шквальный ветер и грозы с градом: все регионы Украины накроет мощная непогода

Прогноз погоды на 15 июня от синоптика

Украина завтра в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами, разве что на Востоке без существенных осадков. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает синоптик Наталья Диденко.

И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый,

– пишет Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов. На Западе несколько прохладнее – +20...+27 градусов.

В Киеве 15-го июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем ​​+25...+28 градусов.

Грозы в Украине

Жара, которая длилась последние дни, отступила. Однако ее заменят дожди с грозами, шквальным ветром.

Укргидрометцентр предупреждает о потенциально опасных погодных условиях: грозы с градом и шквалами. Непогоду нужно ждать жителям центральных и восточных областей. На Западе несколько спокойнее.



Предупреждение о потенциально опасных погодных условиях

Между тем на Буковине и Закарпатье сильные дожди с грозами наделали беды в выходные: обесточены села, затоплены дома. В Путильском районе предполагают, что вода забрала жизнь 17-летнего парня. Его тело нашли на пастбище.

Подробнее о непогоде в этих регионах читайте по ссылке.



Чего нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала

Прогноз погоды на понедельник, 15 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Суммы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28.



Погода в городах Украины 15 июня