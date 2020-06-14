Прогноз погоди на 15 червня: дощі в усіх областях, подекуди – грози з градом
Погода в Україні у понеділок, 15 червня, буде теплою, але дощовою. Спека поки відступила з території України, однак на зміну їй прийшли дощі з грозами.
Найтепліше буде в східних регіонах та на Півдні. Там стовпчики термометра триматимуться позначки +29...+31 градуси тепла, незважаючи на дощі. Такі дані наводить Укргідрометцентр.
Зверніть увагу Шквальний вітер та грози з градом: всі регіони України накриє потужна негода
Прогноз погоди на 15 червня від синоптика
Україна завтра у зоні впливу циклонів, тому очікуються періодичні дощі з грозами, хіба що на Сході без істотних опадів. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
І не забуваємо, що ось ці літні грози можуть провокувати шквали та град. Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий,
– пише Наталка Діденко.
У більшості областей України протягом дня очікується +25...+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів. На Заході дещо прохолодніше – +20...+27 градусів.
У Києві 15-го червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень +25...+28 градусів.
Грози в Україні
Спека, яка тривала останніми днями, відступила. Однак її замінять дощі з грозами, шквальним вітром.
Укргідрометцентр попереджає про потенційно небезпечні погодні умови: грози з градом і шквалами. Негоди потрібно чекати жителям центральних і східних областей. На Заході дещо спокійніше.
Попередження про потенційно небезпечні погодні умови
Тим часом на Буковині та Закарпатті сильні дощі з грозами наробили лиха вихідними: знеструмлені села, затоплені домівки. У Путильському районі припускають, що вода забрала життя 17-річного хлопця. Його тіло знайшли на пасовиську.
Детальніше про негоду у цих регіонах читайте за посиланням.
Чого не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу
Прогноз погоди на понеділок, 15 червня, в містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +26…+28
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +26…+28.
Погода в містах України 15 червня