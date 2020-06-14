Погода в Україні у понеділок, 15 червня, буде теплою, але дощовою. Спека поки відступила з території України, однак на зміну їй прийшли дощі з грозами.

Найтепліше буде в східних регіонах та на Півдні. Там стовпчики термометра триматимуться позначки +29...+31 градуси тепла, незважаючи на дощі. Такі дані наводить Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Шквальний вітер та грози з градом: всі регіони України накриє потужна негода

Прогноз погоди на 15 червня від синоптика

Україна завтра у зоні впливу циклонів, тому очікуються періодичні дощі з грозами, хіба що на Сході без істотних опадів. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

І не забуваємо, що ось ці літні грози можуть провокувати шквали та град. Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий,

– пише Наталка Діденко.

У більшості областей України протягом дня очікується +25...+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів. На Заході дещо прохолодніше – +20...+27 градусів.

У Києві 15-го червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень +25...+28 градусів.

Грози в Україні

Спека, яка тривала останніми днями, відступила. Однак її замінять дощі з грозами, шквальним вітром.

Укргідрометцентр попереджає про потенційно небезпечні погодні умови: грози з градом і шквалами. Негоди потрібно чекати жителям центральних і східних областей. На Заході дещо спокійніше.



Попередження про потенційно небезпечні погодні умови

Тим часом на Буковині та Закарпатті сильні дощі з грозами наробили лиха вихідними: знеструмлені села, затоплені домівки. У Путильському районі припускають, що вода забрала життя 17-річного хлопця. Його тіло знайшли на пасовиську.

Детальніше про негоду у цих регіонах читайте за посиланням.



Чого не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на понеділок, 15 червня, в містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +26…+28

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +26…+28.



Погода в містах України 15 червня