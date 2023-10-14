В воскресенье ветер будет юго-западным. На Западе и Севере он днем сменит направление на северо-западное. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. В западных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода 15 октября

В Украине облачно с прояснениями. Днем на Западе, Севере и местами в Центре возможны дожди. Согласно прогнозу синоптиков, в Карпатском регионе будут сильные дожди. На остальной территории нашего государства не ожидаются осадки.

Прохладнее всего в воскресенье будет на Западе, где днем температура будет +10…+14. В Карпатах будет +4…+9. На Севере ожидается +14…+17. На Востоке будет +18…+20. В Центре столбики термометров будут показывать +17…+22. Теплее всего будет на Юге, где ожидается +19…+24.

Температура в областных центрах

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +10...+12
  • Черновцы +11...+13
  • Хмельницкий +11...+13
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +13...+15
  • Винница +15...+17
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +21...+23
  • Херсон +19...+21
  • Симферополь +19...+21
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +20...+22
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +15...+17
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +19...+21
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +18...+20
  • Харьков +18...+20


Прогноз погоды в Украине на 15 октября / Карта Укргидрометцентра