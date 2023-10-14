У неділю вітер буде південно-західним. На Заході та Півночі він вдень змінить напрямок на північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода 15 жовтня

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Заході, Півночі та місцями у Центрі можливі дощі. Згідно з прогнозом синоптиків, у Карпатському регіоні сильно дощитиме. На решті території нашої держави не очікуються опади.

Найпрохолодніше у неділю буде на Заході, де вдень температура становитиме +10…+14. У Карпатах буде +4…+9. На Півночі очікується +14…+17. На Сході буде +18…+20. У Центрі стовпчики термометрів показуватимуть +17…+22. Найтепліше буде на Півдні, де очікується +19…+24.

Температура в обласних центрах

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +11...+13
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +15...+17
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +21...+23
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +19...+21
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +20...+22
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +15...+17
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +19...+21
  • Запоріжжя +18...+20
  • Донецьк +18...+20
  • Луганськ +18...+20
  • Харків +18...+20


Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру