Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет сухой и солнечной на большинстве территорий. Дожди с грозами возможны в западных областях и в Винницкой области, а после обеда – в Житомирской области.

На большинстве территории Украины 16 июля поле повышенного атмосферного давления принесет сухую и солнечную погоду, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Читайте также После ливня в Харькове на местном рынке плавали на надувном фламинго: курьезные видео

Дожди и грозы возможны в западных областях, в Винницкой области, а во второй половине дня – в Житомирской области.

Столбики термометров поднимутся до +22...+28 градусов, прохладнее будет в Карпатах – местами +8...+14 градусов.

Ветер будет дуть западный, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может становиться порывистым.

В Киеве воздух прогреется до +26 градусов. Существенных осадков не прогнозируют. Лишь во второй половине дня может накрапывать дождь.

Прогноз погоды на четверг, 16 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23…+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +22…+24

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +22…+24

Ровно – +22…+24

Житомир – 23…+25

Винница – +23…+25

Одесса – +26…+28

Николаев – +26…+28

Херсон – +27…+29

Симферополь – +26…+28

Кропивницкий – +24…+26

Черкассы – +23…+25

Чернигов – +22...+14

Сумы – +21…+23

Полтава – +23…+25

Днепр – +24…+26

Запорожье – +26…+28

Донецк – +25…+27

Луганск – +25…+27

Харьков – +23…+25

Киев – +24…+26

Прогноз погоды на 16 июля от Укргидрометцентра