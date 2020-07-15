Прогноз погоды на 16 июля: будет сухо и солнечно, только местами дожди
Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет сухой и солнечной на большинстве территорий. Дожди с грозами возможны в западных областях и в Винницкой области, а после обеда – в Житомирской области.
На большинстве территории Украины 16 июля поле повышенного атмосферного давления принесет сухую и солнечную погоду, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Дожди и грозы возможны в западных областях, в Винницкой области, а во второй половине дня – в Житомирской области.
Столбики термометров поднимутся до +22...+28 градусов, прохладнее будет в Карпатах – местами +8...+14 градусов.
Ветер будет дуть западный, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может становиться порывистым.
В Киеве воздух прогреется до +26 градусов. Существенных осадков не прогнозируют. Лишь во второй половине дня может накрапывать дождь.
Прогноз погоды на четверг, 16 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23…+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +22…+24
Черновцы – +23…+25
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +22…+24
Ровно – +22…+24
Житомир – 23…+25
Винница – +23…+25
Одесса – +26…+28
Николаев – +26…+28
Херсон – +27…+29
Симферополь – +26…+28
Кропивницкий – +24…+26
Черкассы – +23…+25
Чернигов – +22...+14
Сумы – +21…+23
Полтава – +23…+25
Днепр – +24…+26
Запорожье – +26…+28
Донецк – +25…+27
Луганск – +25…+27
Харьков – +23…+25
Киев – +24…+26