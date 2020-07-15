Прогноз погоди на 16 липня: буде сухо й сонячно, лише місцями дощитиме
Погода в Україні у четвер, 16 липня, буде сухою та сонячною на більшості територій. Дощі з грозами можливі у західних областях та на Вінниччині, а після обіду – у Житомирській області.
На більшості території України 16 липня поле підвищеного атмосферного тиску зумовить суху та сонячну погоду, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Дощі та грози можливі в західних областях, на Вінниччині, а в другій половині дня в Житомирській області.
Стовпчики термометрів піднімуться до +22…+28 градусів, прохолодніше буде у Карпатах – місцями +8…+14 градусів.
Вітер дутиме західний, невеликий, максимум помірний. Однак при грозах може ставати поривчастим.
У Києві повітря прогріється до +26 градусів. Істотні опади не прогнозують. Лише у другій половині дня може накрапати невеликий дощ.
Прогноз погоди на четвер, 16 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – 23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22...+14
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +23…+25
Київ – +24…+26