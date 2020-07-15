Погода в Україні у четвер, 16 липня, буде сухою та сонячною на більшості територій. Дощі з грозами можливі у західних областях та на Вінниччині, а після обіду – у Житомирській області.

На більшості території України 16 липня поле підвищеного атмосферного тиску зумовить суху та сонячну погоду, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощі та грози можливі в західних областях, на Вінниччині, а в другій половині дня в Житомирській області.

Стовпчики термометрів піднімуться до +22…+28 градусів, прохолодніше буде у Карпатах – місцями +8…+14 градусів.

Вітер дутиме західний, невеликий, максимум помірний. Однак при грозах може ставати поривчастим.

У Києві повітря прогріється до +26 градусів. Істотні опади не прогнозують. Лише у другій половині дня може накрапати невеликий дощ.

Прогноз погоди на четвер, 16 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – 23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22...+14

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +23…+25

Київ – +24…+26