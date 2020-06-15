Погода в Украине во вторник, 16 июня, будет по-летнему теплой. Однако почти во всех регионах – грозы и дожди. Без зонтиков обойдутся только жители Сумщины, Харьковщины и Луганщины.

Теплее всего будет в восточных регионах Украины. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях столбики термометра будут держаться отметки +29...+31 градусов тепла. Такие данные приводит Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 16 июня от синоптика

Периодические грозы будут греметь почти повсюду в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины, Луганщины – отметила синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – есть вероятность локальных шквала и града!

– написала Диденко.

Во второй половине текущей недели синоптики обещают большую жару. Температура повысится на 2-4 градуса.

Уже с 22 июня, согласно предварительным прогнозам, воздух станет немного прохладнее.

Прогноз погоды на вторник, 16 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +23...+25

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – + 27... + 29

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28.

Погода в городах Украины 16 июня / Изображение Укргидрометцентра

Осторожно – грозы!

Синоптики предупреждают: 16 июня почти по всей территории Украины – потенциально опасные погодные условия. Настороже стоит быть жителям всех регионов, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей.

16 июня Украину накроет грозами / Изображение Укргидрометцентра

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