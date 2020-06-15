Прогноз погоды на 16 июня: почти везде в Украине – грозовые дожди
Погода в Украине во вторник, 16 июня, будет по-летнему теплой. Однако почти во всех регионах – грозы и дожди. Без зонтиков обойдутся только жители Сумщины, Харьковщины и Луганщины.
Теплее всего будет в восточных регионах Украины. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях столбики термометра будут держаться отметки +29...+31 градусов тепла. Такие данные приводит Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 16 июня от синоптика
Периодические грозы будут греметь почти повсюду в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины, Луганщины – отметила синоптик Наталья Диденко.
Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – есть вероятность локальных шквала и града!
– написала Диденко.
Во второй половине текущей недели синоптики обещают большую жару. Температура повысится на 2-4 градуса.
Уже с 22 июня, согласно предварительным прогнозам, воздух станет немного прохладнее.
Прогноз погоды на вторник, 16 июня, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +23...+25
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – + 27... + 29
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28.
Погода в городах Украины 16 июня / Изображение Укргидрометцентра
Осторожно – грозы!
Синоптики предупреждают: 16 июня почти по всей территории Украины – потенциально опасные погодные условия. Настороже стоит быть жителям всех регионов, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей.
16 июня Украину накроет грозами / Изображение Укргидрометцентра
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