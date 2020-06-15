Погода в Україні у вівторок, 16 червня, буде по-літньому теплою. Проте майже у всіх регіонах – грози та дощі. Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Донеччини.

Найтепліше буде в східних регіонах України. У Луганській, Донецькій та Харківській областях стовпчики термометра триматимуться позначки +29...+31 градусів тепла. Такі дані наводить Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 16 червня від синоптика

Періодичні грози гримітимуть майже повсюди в Україні, окрім Сумщини, Харківщини, Луганщини – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер буде зі сходу, помірний, з поривами. Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду!

– написала Діденко.

У другій половині поточного тижня синоптики обіцяють більшу спеку. Температура підвищиться на 2 – 4 градуси.

Уже з 22 червня, згідно з попередніми прогнозами, повітря стане трохи прохолоднішим.

Прогноз погоди на вівторок, 16 червня, в містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +27…+29

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +26…+28.



Погода в містах України 16 червня / Зображення Укргідрометцентру

Обережно – грози!

Синоптики попереджають: 16 червня майже по всій території України – потенційно небезпечні погодні умови. Насторожі варто бути жителям усіх регіонів, окрім Сумської, Харківської та Донецької областей.



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