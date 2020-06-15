Прогноз погоди на 16 червня: майже повсюди в Україні – грозові дощі
Погода в Україні у вівторок, 16 червня, буде по-літньому теплою. Проте майже у всіх регіонах – грози та дощі. Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Донеччини.
Найтепліше буде в східних регіонах України. У Луганській, Донецькій та Харківській областях стовпчики термометра триматимуться позначки +29...+31 градусів тепла. Такі дані наводить Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 16 червня від синоптика
Періодичні грози гримітимуть майже повсюди в Україні, окрім Сумщини, Харківщини, Луганщини – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер буде зі сходу, помірний, з поривами. Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду!
– написала Діденко.
У другій половині поточного тижня синоптики обіцяють більшу спеку. Температура підвищиться на 2 – 4 градуси.
Уже з 22 червня, згідно з попередніми прогнозами, повітря стане трохи прохолоднішим.
Прогноз погоди на вівторок, 16 червня, в містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +27…+29
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +26…+28.
Погода в містах України 16 червня / Зображення Укргідрометцентру
Обережно – грози!
Синоптики попереджають: 16 червня майже по всій території України – потенційно небезпечні погодні умови. Насторожі варто бути жителям усіх регіонів, окрім Сумської, Харківської та Донецької областей.
16 червня Україну накриє грозами / Зображення Укргідрометцентру
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