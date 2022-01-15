Ночью в большинстве регионов ударят морозы, в Закарпатье – вплоть до -6 градусов. А вот днем почти по всей Украине будет "плюсовая" температура.
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Теплее всего будет на Западе. Во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют потепление до +1…+3 градусов. На Закарпатье дневная температура опустится до -1.
В южных регионах похолодает. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму температура будет колебаться в пределах 0...+2 градусов.
Жителям восточных, центральных и северных областей следует ожидать морозов, хоть и небольших. Днем температура опустится до -1. Теплее всего будет на Днепропетровщине.
А в Киеве в воскресенье, 16 января, прогнозируют -1…+1 градус. Осадков не будет. Там разгуляется северо-западный ветер, максимальная скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.
Прогноз от Наталки Диденко
Как пояснила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в воскресенье штормовой ветер, который является следствием противостояния антициклона Carlos и циклона Famke, будет ослабевать. Однако 17 – 18 января снова усилится.
Небольшие осадки в течение выходных возможны. В воскресенье – только в восточных областях. Температура воздуха немного снизится,
– отметила эксперт.
И заметила, что сильный ветер в столице в воскресенье также ослабнет. Кроме этого, синоптик предупредила украинцев о гололедице на дорогах.
Погода в городах Украины 16 января
Ужгород – -1...+1
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода в городах Украины 16 января / Карта Укргидрометцентра
Отрывок сообщения Наталки Диденко в фейсубке:
С Новым годом! С Василием! Будьте здоровы! Ветер принес весеннее тепло, хотя из-за его штормовых порывов не очень и тепло. Что 15 – 16 января в Украине? В субботу ветер еще удержится сильным – противостояние антициклона Carlos и циклона Famke, один давит, другой упирается. В дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17 – 18 января снова усилится. Примите это к сведению, кому такая информация особенно нужна.
Небольшие осадки в течение выходных возможны. В субботу – повсюду, кроме западных областей. В воскресенье – только в восточной части Украины. Температура воздуха 15 – 16 января немного снизится. Ночью до -1...-5 градусов, днем до -2...+2. В Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье ослабнет. Гололедица! Ближайшее существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17 – 19 января. Ушла есть кутью.