Ночью в большинстве регионов ударят морозы, в Закарпатье – вплоть до -6 градусов. А вот днем ​​почти по всей Украине будет "плюсовая" температура.

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Теплее всего будет на Западе. Во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют потепление до +1…+3 градусов. На Закарпатье дневная температура опустится до -1.

В южных регионах похолодает. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму температура будет колебаться в пределах 0...+2 градусов.

Жителям восточных, центральных и северных областей следует ожидать морозов, хоть и небольших. Днем температура опустится до -1. Теплее всего будет на Днепропетровщине.

А в Киеве в воскресенье, 16 января, прогнозируют -1…+1 градус. Осадков не будет. Там разгуляется северо-западный ветер, максимальная скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Прогноз от Наталки Диденко

Как пояснила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в воскресенье штормовой ветер, который является следствием противостояния антициклона Carlos и циклона Famke, будет ослабевать. Однако 17 – 18 января снова усилится.

Небольшие осадки в течение выходных возможны. В воскресенье – только в восточных областях. Температура воздуха немного снизится,

– отметила эксперт.

И заметила, что сильный ветер в столице в воскресенье также ослабнет. Кроме этого, синоптик предупредила украинцев о гололедице на дорогах.

Погода в городах Украины 16 января

Ужгород – -1...+1

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

Погода в городах Украины 16 января / Карта Укргидрометцентра

Отрывок сообщения Наталки Диденко в фейсубке:

С Новым годом! С Василием! Будьте здоровы! Ветер принес весеннее тепло, хотя из-за его штормовых порывов не очень и тепло. Что 15 – 16 января в Украине? В субботу ветер еще удержится сильным – противостояние антициклона Carlos и циклона Famke, один давит, другой упирается. В дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17 – 18 января снова усилится. Примите это к сведению, кому такая информация особенно нужна.

Небольшие осадки в течение выходных возможны. В субботу – повсюду, кроме западных областей. В воскресенье – только в восточной части Украины. Температура воздуха 15 – 16 января немного снизится. Ночью до -1...-5 градусов, днем ​​до -2...+2. В Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье ослабнет. Гололедица! Ближайшее существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17 – 19 января. Ушла есть кутью.