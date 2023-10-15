Понедельник в Украине будет облачным с прояснениями. Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.

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В Украине резко похолодает

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +6+11, днем +11+16, в Донецкой и Луганской областях до +18. На остальной территории ночью +3+8, днем +7+12.

В Карпатах дождь, мокрый снег; температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем до +5 тепла.

В Киеве 16 октября будет дождь и резкое похолодание. Днем в столице будет около +10 градусов.

В Киевской области ночью ожидается умеренный, местами сильный дождь. Днем будет идти дождь.

Температура в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +9...+11

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +7...+9

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +8...+10

Винница +8...+10

Одесса +13...+15

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +14...+16

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +9...+11

Чернигов +9...+11

Сумы +7...+9

Полтава +9...+11

Днепр +10...+12

Запорожье +13...+15

Донецк +14...+16

Луганск +15...+17

Харьков +13...+15



Прогноз погоды в Украине на 16 октября / Карта Укргидрометцентра.