Понедельник в Украине будет облачным с прояснениями. Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.

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В Украине резко похолодает

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +6+11, днем +11+16, в Донецкой и Луганской областях до +18. На остальной территории ночью +3+8, днем +7+12.

В Карпатах дождь, мокрый снег; температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем до +5 тепла.

В Киеве 16 октября будет дождь и резкое похолодание. Днем в столице будет около +10 градусов.

В Киевской области ночью ожидается умеренный, местами сильный дождь. Днем будет идти дождь.

Температура в областных центрах

  • Киев +9...+11
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +7...+9
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +8...+10
  • Винница +8...+10
  • Одесса +13...+15
  • Николаев +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Симферополь +14...+16
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +9...+11
  • Чернигов +9...+11
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Днепр +10...+12
  • Запорожье +13...+15
  • Донецк +14...+16
  • Луганск +15...+17
  • Харьков +13...+15


Прогноз погоды в Украине на 16 октября / Карта Укргидрометцентра.