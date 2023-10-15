Понедельник в Украине будет облачным с прояснениями. Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.
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В Украине резко похолодает
Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +6+11, днем +11+16, в Донецкой и Луганской областях до +18. На остальной территории ночью +3+8, днем +7+12.
В Карпатах дождь, мокрый снег; температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем до +5 тепла.
В Киеве 16 октября будет дождь и резкое похолодание. Днем в столице будет около +10 градусов.
В Киевской области ночью ожидается умеренный, местами сильный дождь. Днем будет идти дождь.
Температура в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +9...+11
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +8...+10
- Винница +8...+10
- Одесса +13...+15
- Николаев +13...+15
- Херсон +13...+15
- Симферополь +14...+16
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +9...+11
- Чернигов +9...+11
- Сумы +7...+9
- Полтава +9...+11
- Днепр +10...+12
- Запорожье +13...+15
- Донецк +14...+16
- Луганск +15...+17
- Харьков +13...+15
Прогноз погоды в Украине на 16 октября / Карта Укргидрометцентра.