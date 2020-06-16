Погода в Украине в среду, 17 июня, будет и жаркой, и дождливой одновременно. Обильнее дожди будут на Западе, они будут поливать также северные и центральные регионы. На Востоке осадки тоже вероятны, в частности, – на Харьковщине.

Небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалом и даже градом, предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Ранее Мощный ливень затопил Киев: автомобили плавали в воде, а ураган поломал деревья – фото и видео

Ветер будет завивать с юго-востока, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха особо не изменится: днем ​​в Украине +25... +30 градусов, на Востоке до +32, на Западе +22... +27 градусов,

– добавляет она.

Жарче всего будет на Харьковщине, Донеччине и Луганщине. Там температура воздуха поднимется до +30... +32 градусов.

Самой низкой температурные показатели будут на Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине и Хмельнитчине – максимум +22... +24 градуса.

В Киев 17 июня будет с дождем и грозой, +27... +29 градусов.

Внимание! Синоптики предупреждают: 17 июня грозы, днем ​​в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, в западных областях местами сильный дождь (I уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды на среду, 17 июня, в городах Украины:

Ужгород – +23... +25

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +22... +24

Тернополь – +22... +24

Черновцы – +22... +24

Хмельницкий – +22... +24

Луцк – +24... +26

Ровно – +23... +25

Житомир – +25... +27

Винница – +25... +27

Одесса – +24... +26

Николаев – +25... +27

Херсон – +27... +29

Симферополь – +26... +28

Кропивницкий – +26... +28

Черкассы – +26... +28

Чернигов – +26... +28

Сумы – +29... +31

Полтава – +27... +29

Днепр – +26... +28

Запорожье – +28... +30

Донецк – +30... +32

Луганск – +30... +32

Харьков – +30... +32

Киев – +27... +29



Прогноз погоды на среду, 17 июня, от Укргидрометцентра