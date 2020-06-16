Прогноз погоды на 17 июня: по всей Украине жара и грозы
Погода в Украине в среду, 17 июня, будет и жаркой, и дождливой одновременно. Обильнее дожди будут на Западе, они будут поливать также северные и центральные регионы. На Востоке осадки тоже вероятны, в частности, – на Харьковщине.
Небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалом и даже градом, предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Ветер будет завивать с юго-востока, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха особо не изменится: днем в Украине +25... +30 градусов, на Востоке до +32, на Западе +22... +27 градусов,
– добавляет она.
Жарче всего будет на Харьковщине, Донеччине и Луганщине. Там температура воздуха поднимется до +30... +32 градусов.
Самой низкой температурные показатели будут на Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине и Хмельнитчине – максимум +22... +24 градуса.
В Киев 17 июня будет с дождем и грозой, +27... +29 градусов.
Прогноз погоды на среду, 17 июня, в городах Украины:
Ужгород – +23... +25
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +22... +24
Тернополь – +22... +24
Черновцы – +22... +24
Хмельницкий – +22... +24
Луцк – +24... +26
Ровно – +23... +25
Житомир – +25... +27
Винница – +25... +27
Одесса – +24... +26
Николаев – +25... +27
Херсон – +27... +29
Симферополь – +26... +28
Кропивницкий – +26... +28
Черкассы – +26... +28
Чернигов – +26... +28
Сумы – +29... +31
Полтава – +27... +29
Днепр – +26... +28
Запорожье – +28... +30
Донецк – +30... +32
Луганск – +30... +32
Харьков – +30... +32
Киев – +27... +29