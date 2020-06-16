Прогноз погоди на 17 червня: по всій Україні спека і грози
Погода в Україні у середу, 17 червня, буде і спекотною, і дощовою водночас. Найряснішими дощі будуть на Заході, вони поливатимуть також північні та центральні регіони. На Сході опади теж ймовірні, зокрема, – на Харківщині.
Невеликий чи помірний дощ при теперішній синоптичній ситуації може миттєво переходити у сильну зливу зі шквалом та навіть градом, попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Вітер повіватиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Температура повітря особливо не зміниться: вдень в Україні +25… +30 градусів, на Сході до +32, на Заході +22… +27 градусів,
– додає вона.
Найспекотніше буде на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Там температура повітря підніметься до +30… +32 градусів.
Найнижчими температурні показники будуть на Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині – максимум +22… +24 градуси.
У Києві 17 червня буде із дощем та грозою, +27… +29 градусів.
Прогноз погоди на середу, 17 червня, в містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +24…+26
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +29…+31
Полтава – +27…+29
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29