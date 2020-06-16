Погода в Україні у середу, 17 червня, буде і спекотною, і дощовою водночас. Найряснішими дощі будуть на Заході, вони поливатимуть також північні та центральні регіони. На Сході опади теж ймовірні, зокрема, – на Харківщині.

Невеликий чи помірний дощ при теперішній синоптичній ситуації може миттєво переходити у сильну зливу зі шквалом та навіть градом, попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Потужна злива затопила Київ: автомобілі плавали у воді, а буревій поламав дерева – фото і відео

Вітер повіватиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Температура повітря особливо не зміниться: вдень в Україні +25… +30 градусів, на Сході до +32, на Заході +22… +27 градусів,

– додає вона.

Найспекотніше буде на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Там температура повітря підніметься до +30… +32 градусів.

Найнижчими температурні показники будуть на Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині – максимум +22… +24 градуси.

У Києві 17 червня буде із дощем та грозою, +27… +29 градусів.

Увага! Синоптики попереджають: 17 червня грози, вдень в окремих районах, крім крайнього сходу країни, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, в західних областях місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Прогноз погоди на середу, 17 червня, в містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +24…+26

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +29…+31

Полтава – +27…+29

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на середу, 17 червня, від Укргідрометцентру