Украинцев ожидает облачный день с прояснениями. Внезапный дождь может застать врасплох жителей западных регионов и центра Украины.

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Какой будет погода

В западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях в течение дня пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. На остальных территориях осадков не предвидится.

Ночью и утром в южных и центральных регионах местами возможен туман. Ветер юго-западный, в западных областях сменится на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Карпатах температура в течение дня будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Какой будет температура в городах Украины

  • Киев – +10...+12
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +8...+10
  • Луцк – +8...+10
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – 9...+11
  • Полтава – +10...+12
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +8...+10
  • Луганск – +7...+9
  • Харьков – +8...+10


Погода в Украине на 17 марта / карта Укргидрометцентр