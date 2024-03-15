Будет ли еще похолодание, ответила синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что февраль был очень теплым.

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Похолодание еще будет, или уже нет

Эксперт не исключает холодов в дальнейшем. Мол, последний месяц зимы был был был очень теплый. Март – переходный месяц, заметила синоптик. Поэтому может принести сюрпризы.

Но пока все же видим тенденцию к незначительному, но повышению температуры, по крайней мере, уже ночи не такие морозные,

– подчеркнула Птуха.

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