Будет ли еще похолодание, ответила синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что февраль был очень теплым.
Кстати Зима посреди марта: в каких областях и как долго еще будет снег
Похолодание еще будет, или уже нет
Эксперт не исключает холодов в дальнейшем. Мол, последний месяц зимы был был был очень теплый. Март – переходный месяц, заметила синоптик. Поэтому может принести сюрпризы.
Но пока все же видим тенденцию к незначительному, но повышению температуры, по крайней мере, уже ночи не такие морозные,
– подчеркнула Птуха.
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Прогноз погоды на трое суток
- Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение 15 – 16 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет небольшой дождь,. Ночью будет местами с мокрым снегом.
- В воскресенье в западных, днем и в северных и местами центральных областях умеренный дождь. Между тем на остальной территории без существенных осадков.
- Также ночью и утром 15 марта в западных областях, 16 марта на Правобережье, 17 марта в южных и центральных областях местами туман.
- Ветер переменных направлений, 3 – 10 метров в секунду.
- Ночью 15 марта от 3 тепла до 2 мороза, на побережье морей 1 – 6 тепла.
- 16 – 17 марта в большинстве областей 0 – 5 тепла.
- Днем в Украине 5 – 12 градусов тепла.