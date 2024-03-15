Чи буде ще похолодання, відповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що лютий був дуже теплим.
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Похолодання ще буде, чи вже ні
Експертка не виключає холодів у подальшому. Мовляв, останніій місяць зими був був дуже теплий. Березень – перехідний місяць, зауважила синоптикиня. Тож може принести сюрпризи.
Та наразі все ж бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні,
— підкреслила Птуха.
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Прогноз погоди на три доби
- Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що упродовж 15 – 16 березня в південних, східних ібільшості центральних областей пройде невеликий дощ,. Вночі буде подекуди з мокрим снігом.
- У неділю в західних, вдень і в північних і місцями центральних областях помірний дощ. Тим часом на решті території без істотних опадів.
- Також вночі та вранці 15 березня у західних областях, 16 березня на Правобережжі, 17 березня у південних та центральних областях місцями туман.
- Вітер змінних напрямків, 3 – 10 метрів на секунду.
- Вночі 15 березня від 3 тепла до 2 морозу, на узбережжі морів 1 – 6 тепла.
- 16 – 17 березня в більшості областей 0 – 5 тепла.
- Вдень в Україні 5 – 12 градусів тепла.