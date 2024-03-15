Чи буде ще похолодання, відповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що лютий був дуже теплим.

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Похолодання ще буде, чи вже ні

Експертка не виключає холодів у подальшому. Мовляв, останніій місяць зими був був дуже теплий. Березень – перехідний місяць, зауважила синоптикиня. Тож може принести сюрпризи.

Та наразі все ж бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні,

— підкреслила Птуха.

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