В яких областей ще сніжитими найближчими днями, як довго будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Скільки ще йтиме сніг
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 14 березня в більшості областей, у наступні дві доби на Півдні та Сході, у п'ятницю і в центральних областях пройде невеликий дощ та мокрий сніг. тим часом на решті території без істотних опадів.
Також, додали синоптики, вночі та вранці 14 – 15 березня у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер буде східний, південно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 14 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, на Закарпатті та в Криму 1 – 6 тепла. Вдень 3 – 9, втім, на крайньому Заході та Півдні, 16 березня в Україні, окрім східних областей, 7 – 13 градусів тепла.
Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, на 16 – 17 березня очікуються тільки дощі. Втім, пройдуть вони майже по всій Україні.
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Орієнтовний прогноз погоди на 18 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Прогноз від Ігоря Кібальчича
- Раніше Ігор Кібальчич писав, що у другій декаді березня буде певна перебудова атмосферних процесів.
- Синоптик прогнозував, що ймовірність опадів збільшиться. Однак, переважно дощі, лише місцями з мокрим снігом.
- Тим часом температура залишиться високою, помітно потеплішають ночі через щільність хмар.
- Цікаво, що після 18 – 20 березня інтенсивність та повторюваність опадів у вигляді дощів ще більше зросте, особливо на Заході, Півночі та центральних областях.