Весняний Київ несподівано вкрився білим покривалом, викликавши здивування та захоплення містян. Журналісти 24 Каналу поділилися світлинами зимової казки посеред березня.

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Весняний сюрприз від погоди

Водночас Український гідрометцентр опублікував прогноз на наступний день, 13 березня, для Київської області, обіцяючи мешканцям столиці хмарну погоду з проясненнями.

Також очікується невеликий дощ та мокрий сніг, що змішається з весняною атмосферою міста.

Прогноз погоди на 13 березня по Київської області. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг.️ Вітер переважно південно-східний, від 7 до 12 метрів на секунду,

– повідомляє Український гідрометцентр.

Температурні показники вночі коливатимуться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6 градусів тепла.

Засніжена весняна столиця України 12 березня / Фото 24 Каналу

Зверніть увагу! У Києві вночі температура буде близькою до нуля, а вдень не перевищить 4 градусів тепла за Цельсієм.

Попри капризи погоди, весняний настрій у Києві залишається незмінним. Загалом снігопад лише додає місту особливого шарму.

Попередження від Укргідрометцентра

В Україні оголошено попередження про небезпечні гідрологічні явища, що триватимуть з 12 по 15 березня через підвищення та утримання високих рівнів води.