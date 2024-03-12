Весенний Киев неожиданно покрылся белым покрывалом, вызвав удивление и восхищение горожан. Журналисты 24 Канала поделились фотографиями зимней сказки посреди марта.

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Весенний сюрприз от погоды

В то же время Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз на следующий день, 13 марта, для Киевской области, обещая жителям столицы облачную погоду с прояснениями.

Также ожидается небольшой дождь и мокрый снег, что смешается с весенней атмосферой города.

Прогноз погоды на 13 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег.️ Ветер преимущественно юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду,

– сообщает Украинский гидрометцентр.

Температурные показатели ночью будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла.

Заснеженная весенняя столица Украины 12 марта / Фото 24 Канала

Обратите внимание! В Киеве ночью температура будет близкой к нулю, а днем не превысит 4 градусов тепла по Цельсию.

Несмотря на капризы погоды, весеннее настроение в Киеве остается неизменным. В общем снегопад только добавляет городу особого шарма.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Украине объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продлятся с 12 по 15 марта из-за повышения и удержания высоких уровней воды.