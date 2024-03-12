Весенний Киев неожиданно покрылся белым покрывалом, вызвав удивление и восхищение горожан. Журналисты 24 Канала поделились фотографиями зимней сказки посреди марта.

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Весенний сюрприз от погоды

В то же время Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз на следующий день, 13 марта, для Киевской области, обещая жителям столицы облачную погоду с прояснениями.

Также ожидается небольшой дождь и мокрый снег, что смешается с весенней атмосферой города.

Прогноз погоды на 13 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег.️ Ветер преимущественно юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду,
– сообщает Украинский гидрометцентр.

Температурные показатели ночью будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла.

Заснеженная весенняя столица Украины 12 марта / Фото 24 Канала

Несмотря на капризы погоды, весеннее настроение в Киеве остается неизменным. В общем снегопад только добавляет городу особого шарма.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Украине объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях, которые продлятся с 12 по 15 марта из-за повышения и удержания высоких уровней воды.

  • Затопление пойменных территорий и дорог на пойме будет наблюдаться на реке Десна и ее притоке Снов. Это приведет к нарушению транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области, где объявлен желтый уровень опасности.
  • Также на Верхнем Днепре (в пределах страны) фиксируется затопление поймы, что нарушает транспортное сообщение приречных сел, в частности водами Сожа и Днепра в Черниговском районе Черниговской области. Здесь зафиксирован оранжевый уровень опасности.
  • Соответствующие службы призывают жителей указанных районов быть максимально осторожными, воздерживаться от поездок в зоны возможных затоплений и следить за оперативной информацией. Органы местной власти и спасательные службы осуществляют все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и минимизации последствий повышения уровней воды.