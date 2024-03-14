В каких областях еще снежными в ближайшие дни, как долго будут осадки, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Сколько еще будет идти снег

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 14 марта в большинстве областей, в последующие двое суток на Юге и Востоке, в пятницу и в центральных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег. тем временем на остальной территории без существенных осадков.

Также, добавили синоптики, ночью и утром 14 – 15 марта в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 14 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура ночью от 4 тепла до 2 мороза, на Закарпатье и в Крыму 1 – 6 тепла. Днем 3 – 9, впрочем, на крайнем Западе и Юге, 16 марта в Украине, кроме восточных областей, 7 – 13 градусов тепла.

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, на 16 – 17 марта ожидаются только дожди. Впрочем, пройдут они почти по всей Украине.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

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Прогноз от Игоря Кибальчича