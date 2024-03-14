Вітер змінюватиме свої напрямки 15 березня. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
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Якою буде погода 15 березня
Цієї п'ятниці на Сході, Півдні та у більшості областей Центру будуть невеликі дощі вдень. А вночі у цих областях подекуди дощитиме з мокрим снігом. На решті територій України не очікується істотних опадів. На Заході вночі та вранці місцями буде туман.
Нічна температура у більшості регіонів становитиме -2…+3. На узбережжі морів стовпчики термометрів покажуть +1…+6. На Заході та Півдні денна температура становитиме +7…+12. В інших регіонах вдень потеплішає до +4…+9.
Погода на Київщині
У Київській області в п'ятницю буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На Київщині вночі буде -2…+3, а вдень потеплішає до +4…+9. У Києві вночі температура упаде до близько 0. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +6…+8.
Денна температура в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +9...+11
- Львів +9...+11
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +8...+10
- Рівне +7...+9
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +5...+7
- Суми +5...+7
- Полтава +5...+7
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +5...+7
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 15 березня / Карта Укргідрометцентру