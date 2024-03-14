Ветер будет менять свои направления 15 марта. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

Читайте также Зима посреди марта: в каких областях и как долго еще будет снег

Какой будет погода 15 марта

В эту пятницу на Востоке, Юге и в большинстве областей Центра будут небольшие дожди днем. А ночью в этих областях местами будет идти дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины не ожидается существенных осадков. На Западе ночью и утром местами будет туман.

Ночная температура в большинстве регионов составит -2...+3. На побережье морей столбики термометров покажут +1...+6. На Западе и Юге дневная температура составит +7...+12. В других регионах днем потеплеет до +4...+9.

Погода на Киевщине

В Киевской области в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На Киевщине ночью будет -2...+3, а днем потеплеет до +4...+9. В Киеве ночью температура упадет до около 0. Днем в столице столбики термометров покажут +6...+8.

Дневная температура в областных центрах

Киев +6...+8

Ужгород +9...+11

Львов +9...+11

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +7...+9

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +7...+9

Луцк +8...+10

Ровно +7...+9

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +7...+9

Николаев +8...+10

Херсон +9...+11

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +6...+8

Чернигов +5...+7

Сумы +5...+7

Полтава +5...+7

Днепр +6...+8

Запорожье +8...+10

Донецк +5...+7

Луганск +5...+7

Харьков +5...+7

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / Карта Укргидрометцентра