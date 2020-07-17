Погода в Украине в воскресенье, 18 июля, будет по-летнему теплой и сухой. Однако Западную Украину снова накроют дожди с грозами.

Дожди могут переходить в ливни, быть с градом и шквалом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Важно Дожди и грозы: на Западную Украину снова надвигается непогода

На западе Украины дожди будут освежать воздух на 2 – 4 градуса. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов. На востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +26...+28 градусов. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный.

В южных регионах термометры покажут +29...+31 градусов, солнце иногда будет прятаться за облаками. Идентичная погода будет и на севере Украины, правда, немного прохладнее – +26...+28 градусов.

В Киеве суббота будет солнечной с красивыми кучевыми облаками и температурой воздуха +26...+28 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 18 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Суммы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Прогноз погоды в Украине на 18 июля от Укргидрометцентра