Прогноз погоды на 18 июля: в Украине сухо и тепло, лишь запад накроют мощные ливни
Погода в Украине в воскресенье, 18 июля, будет по-летнему теплой и сухой. Однако Западную Украину снова накроют дожди с грозами.
Дожди могут переходить в ливни, быть с градом и шквалом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Важно Дожди и грозы: на Западную Украину снова надвигается непогода
На западе Украины дожди будут освежать воздух на 2 – 4 градуса. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов. На востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +26...+28 градусов. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный.
В южных регионах термометры покажут +29...+31 градусов, солнце иногда будет прятаться за облаками. Идентичная погода будет и на севере Украины, правда, немного прохладнее – +26...+28 градусов.
В Киеве суббота будет солнечной с красивыми кучевыми облаками и температурой воздуха +26...+28 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 18 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Суммы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +28...+30
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Прогноз погоды в Украине на 18 июля от Укргидрометцентра