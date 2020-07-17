Прогноз погоди на 18 липня: в Україні сухо та тепло, лише захід накриють потужні зливи
Погода в Україні у неділю, 18 липня, буде по-літньому теплою та сухою. Однак Західну Україну знов накриють зливи з грозами.
Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Важливо Дощі та грози: на Західну Україну знов суне негода
На заході України дощі освіжатимуть повітря на 2 – 4 градуси. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів. На сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +26...+28 градусів. Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний.
У південних регіонах термометри покажуть +29...+31 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Ідентична погода буде і на півночі України, щоправда, трохи прохолодніше – +26...+28 градусів.
У Києві субота буде сонячною із красивими купчастими хмарами й температурою повітря +26...+28 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 18 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +25…+27
Суми – +24...+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків –+26…+28
Київ – +26…+28