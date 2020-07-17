Погода в Україні у неділю, 18 липня, буде по-літньому теплою та сухою. Однак Західну Україну знов накриють зливи з грозами.

Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Важливо Дощі та грози: на Західну Україну знов суне негода

На заході України дощі освіжатимуть повітря на 2 – 4 градуси. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів. На сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +26...+28 градусів. Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний.

У південних регіонах термометри покажуть +29...+31 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Ідентична погода буде і на півночі України, щоправда, трохи прохолодніше – +26...+28 градусів.

У Києві субота буде сонячною із красивими купчастими хмарами й температурою повітря +26...+28 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 18 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +24...+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків –+26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди в Україні на 18 липня від Укргідрометцентру