Погода в Украине в четверг, 18 июня, будет теплой, но дождевой. Грозы и град обещают на Западе, в северных областях и в Винницкой области.

а Востоке, в южной части и в большинстве центральных областей будет больше солнца, чем дождевых облаков, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

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Днем температура воздуха ожидается в пределах +27... +30 градусов, на востоке Украины до +33 градусов, а в западных областях дожди будут освежать воздух до +23... +28 градусов.

Жарче всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – от +30 до +32 градусов тепла. Зато наиболее прохладную погоду обещают во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – +22... +24 градуса тепла.

Ветер будет юго-восточным 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве четверг будет дождливым – +26... +28 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 18 июня, в городах Украины:

Ужгород – +23... +25

Львов – +22... +24

Ивано-Франковск – +22... +24

Тернополь – +22... +24

Черновцы – +22... +24

Хмельницкий – +23... +25

Луцк – +23... +25

Ровно – +23... +25

Житомир – +27... +29

Винница – +26... +28

Одесса – +25... +27

Николаев – +27... +29

Херсон – +27... +29

Симферополь – +27... +29

Кропивницкий – +27... +29

Черкассы – +27... +29

Чернигов – +27... +29

Сумы – +27... +29

Полтава – +28... +30

Днепр – +28... +30

Запорожье – +27... +29

Донецк – +30... +32

Луганск – +30... +32

Харьков – +30... +32

Киев – +26... +28

Прогноз погоды на 18 июня в Украине от Укргидрометцентра