Прогноз погоды на 18 июня: Украину омоют теплые дожди
Погода в Украине в четверг, 18 июня, будет теплой, но дождевой. Грозы и град обещают на Западе, в северных областях и в Винницкой области.
а Востоке, в южной части и в большинстве центральных областей будет больше солнца, чем дождевых облаков, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.
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Днем температура воздуха ожидается в пределах +27... +30 градусов, на востоке Украины до +33 градусов, а в западных областях дожди будут освежать воздух до +23... +28 градусов.
Жарче всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – от +30 до +32 градусов тепла. Зато наиболее прохладную погоду обещают во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – +22... +24 градуса тепла.
Ветер будет юго-восточным 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве четверг будет дождливым – +26... +28 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 18 июня, в городах Украины:
Ужгород – +23... +25
Львов – +22... +24
Ивано-Франковск – +22... +24
Тернополь – +22... +24
Черновцы – +22... +24
Хмельницкий – +23... +25
Луцк – +23... +25
Ровно – +23... +25
Житомир – +27... +29
Винница – +26... +28
Одесса – +25... +27
Николаев – +27... +29
Херсон – +27... +29
Симферополь – +27... +29
Кропивницкий – +27... +29
Черкассы – +27... +29
Чернигов – +27... +29
Сумы – +27... +29
Полтава – +28... +30
Днепр – +28... +30
Запорожье – +27... +29
Донецк – +30... +32
Луганск – +30... +32
Харьков – +30... +32
Киев – +26... +28
Прогноз погоды на 18 июня в Украине от Укргидрометцентра