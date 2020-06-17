Прогноз погоди на 18 червня: Україну омиють теплі дощі
Погода в Україні у четвер, 18 червня, буде теплою, але дощовою. Грози та град обіцяють на Заході, у північних областях та на Вінниччині.
На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей буде більше сонця, аніж дощових хмар, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.
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Вдень температура повітря очікується в межах +27...+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, а у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23...+28 градусів.
Найспекотніше буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях – від +30 до +32 градусів тепла. Натомість найпрохолоднішу погоду обіцяють у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – +22...+24 градуси тепла.
Вітер буде південно-східним 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві четвер буде дощовим – +26...+28 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 18 червня, в містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +28…+30
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +26…+28