Погода в Україні у четвер, 18 червня, буде теплою, але дощовою. Грози та град обіцяють на Заході, у північних областях та на Вінниччині.

На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей буде більше сонця, аніж дощових хмар, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.

До теми Грози, шквали та град: які регіони України накриє потужна негода

Вдень температура повітря очікується в межах +27...+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, а у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23...+28 градусів.

Найспекотніше буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях – від +30 до +32 градусів тепла. Натомість найпрохолоднішу погоду обіцяють у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – +22...+24 градуси тепла.

Вітер буде південно-східним 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві четвер буде дощовим – +26...+28 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 18 червня, в містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +27…+29

Вінниця – +26…+28

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава – +28…+30

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 18 червня в Україні від Укргідрометцентру