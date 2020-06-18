Прогноз погоды на 19 июня: Украину ожидает жара, грозовые дожди, местами град
Погода в Украине в пятницу, 19 июня, будет жаркой, но дождливой. Осадки будут идти почти по всей стране, в некоторых регионах прогнозируют грозы и град. В то же время средняя температура воздуха составит +26...+30 градусов.
Пятница, 19 июня, будет с грозовыми дождями и жарой, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Дожди, грозы, шквалы, а местами даже град прогнозируют
- в западных областях;
- местами на Севере;
- в Одесской, Винницкой, Харьковской областях;
- в Крыму.
Между тем жителей Луганщины, Донетчины, значительной части центральных и южных регионов ожидает день без существенных осадков.
Ветер будет дуть с востока, будет умеренным.
Температура воздуха поднимется до +26...+30 градусов, на Востоке – до +31 градусов, на Западе – +24...+27 градусов.
В Киеве ночью будет без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Местами периодически будет падать дождь, возможны грозы.
Прогноз погоды на пятницу, 19 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +29...+31
Киев – +28...+30
Прогноз погоды на 19 июня в Украине от Укргидрометцентра