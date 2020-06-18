Погода в Украине в пятницу, 19 июня, будет жаркой, но дождливой. Осадки будут идти почти по всей стране, в некоторых регионах прогнозируют грозы и град. В то же время средняя температура воздуха составит +26...+30 градусов.

Пятница, 19 июня, будет с грозовыми дождями и жарой, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко. Обратите внимание Киев снова затопил мощный ливень: шокирующие фото и видео Дожди, грозы, шквалы, а местами даже град прогнозируют в западных областях;

местами на Севере;

в Одесской, Винницкой, Харьковской областях;

в Крыму. Между тем жителей Луганщины, Донетчины, значительной части центральных и южных регионов ожидает день без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока, будет умеренным. Температура воздуха поднимется до +26...+30 градусов, на Востоке – до +31 градусов, на Западе – +24...+27 градусов. В Киеве ночью будет без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Местами периодически будет падать дождь, возможны грозы. Прогноз погоды на пятницу, 19 июня, в городах Украины: Ужгород – +25...+27 Львов – +23...+25 Ивано-Франковск – +22...+24 Тернополь – +24...+26 Черновцы – +22...+24 Хмельницкий – +23...+25 Луцк – +23...+25 Ровно – +23...+25 Житомир – +27...+29 Винница – +26...+28 Одесса – +25...+27 Николаев – +28...+30 Херсон – +28...+30 Симферополь – +28...+30 Кропивницкий – +27...+29 Черкассы – +27...+29 Чернигов – +28...+30 Сумы – +28...+30 Полтава – +28...+30 Днепр – +28...+30 Запорожье – +26...+28 Донецк – +27...+29 Луганск – +28...+30 Харьков – +29...+31 Киев – +28...+30

Прогноз погоды на 19 июня в Украине от Укргидрометцентра