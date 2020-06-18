Прогноз погоди на 19 червня: Україну очікує спека, грозові дощі, місцями град
Погода в Україні у п’ятницю, 19 червня, буде спекотною, але дощовою. Опади йтимуть майже по всій країні, у деяких регіонах прогнозують грози та град. Водночас середня температура повітря становитиме +26...+30 градусів.
П’ятниця, 19 червня, буде із грозовими дощами та спекою, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Дощі, грози, шквали, а подекуди навіть град прогнозують
- у західних областях;
- місцями на Півночі;
- в Одеській, Вінницькій, Харківській областях;
- у Криму.
Натомість на жителів Луганщини, Донеччини, значної частини центральних та південних регіонів очікує день без істотних опадів.
Вітер дутиме зі сходу, буде помірним.
Температура повітря підніметься до +26…+30 градусів, на Сході – до +31 градусів, на Заході – +24...+27 градусів.
У Києві вночі буде без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. Місцями періодично падатиме дощ, можливі грози.
Прогноз погоди на п’ятницю, 19 червня, в містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +28…+30
Харків – +29…+31
Київ – +28…+30
Прогноз погоди на 19 червня в Україні від Укргідрометцентру