Погода в Україні у п’ятницю, 19 червня, буде спекотною, але дощовою. Опади йтимуть майже по всій країні, у деяких регіонах прогнозують грози та град. Водночас середня температура повітря становитиме +26...+30 градусів.

П’ятниця, 19 червня, буде із грозовими дощами та спекою, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко. Зверніть увагу Київ знову затопила потужна злива: шокуючі фото і відео Дощі, грози, шквали, а подекуди навіть град прогнозують у західних областях;

місцями на Півночі;

в Одеській, Вінницькій, Харківській областях;

у Криму. Натомість на жителів Луганщини, Донеччини, значної частини центральних та південних регіонів очікує день без істотних опадів. Вітер дутиме зі сходу, буде помірним. Температура повітря підніметься до +26…+30 градусів, на Сході – до +31 градусів, на Заході – +24...+27 градусів. У Києві вночі буде без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. Місцями періодично падатиме дощ, можливі грози. Прогноз погоди на п’ятницю, 19 червня, в містах України: Ужгород – +25…+27 Львів – +23…+25 Івано-Франківськ – +22…+24 Тернопіль – +24…+26 Чернівці – +22…+24 Хмельницький – +23…+25 Луцьк – +23…+25 Рівне – +23…+25 Житомир – +27…+29 Вінниця – +26…+28 Одеса – +25…+27 Миколаїв – +28…+30 Херсон – +28…+30 Сімферополь – +28…+30 Кропивницький – +27…+29 Черкаси – +27…+29 Чернігів – +28…+30 Суми – +28…+30 Полтава – +28…+30 Дніпро – +28…+30 Запоріжжя – +26…+28 Донецьк – +27…+29 Луганськ – +28…+30 Харків – +29…+31 Київ – +28…+30

Прогноз погоди на 19 червня в Україні від Укргідрометцентру