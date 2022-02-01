В западных, северных, восточных и части центральных областей ночь будет морозной – от -4 до -9. Несколько теплее – в южных регионах.

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Какая будет температура в украинских регионах

Днем на большинстве территории страны воздух прогреется до плюсовых показателей. Теплее всего будет в Крыму – + 6...+8. В Херсонской, Одесской и Николаевской областях – +3...+5.

Ниже столбики термометров опустятся на Черниговщине, Сумщине и Житомирщине – здесь будет -1...+1. На остальной территории температура будет колебаться в пределах 0...+4.

Мокрым снегом накроет Западную Украину, дождем и мокрым снегом – Юг и Восток. Метеорологи не прогнозируют осадков в Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Обратите внимание! В Киеве 2 февраля осадков не обещают, днем температура будет в пределах 0...+2, ветер 5 – 10 метров в секунду.

Ближайшей ночью столбики термометров съедут вплоть до -6...-8 градусов, однако днем вежливенько вернутся к нулю. В дальнейшем морозы ночью – будут, днем больше хилых "плюсов", а со следующей недели будет царить, с незначительными колебаниями, оттепель и ночью, и днем,

– пообещала синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 1 февраля

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – + 6...+8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – + 2...+4

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2

Прогноз погоды на 2 февраля / Изображение Укргидрометцентра