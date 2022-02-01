В западных, северных, восточных и части центральных областей ночь будет морозной – от -4 до -9. Несколько теплее – в южных регионах.
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Какая будет температура в украинских регионах
Днем на большинстве территории страны воздух прогреется до плюсовых показателей. Теплее всего будет в Крыму – + 6...+8. В Херсонской, Одесской и Николаевской областях – +3...+5.
Ниже столбики термометров опустятся на Черниговщине, Сумщине и Житомирщине – здесь будет -1...+1. На остальной территории температура будет колебаться в пределах 0...+4.
Мокрым снегом накроет Западную Украину, дождем и мокрым снегом – Юг и Восток. Метеорологи не прогнозируют осадков в Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
Ближайшей ночью столбики термометров съедут вплоть до -6...-8 градусов, однако днем вежливенько вернутся к нулю. В дальнейшем морозы ночью – будут, днем больше хилых "плюсов", а со следующей недели будет царить, с незначительными колебаниями, оттепель и ночью, и днем,
– пообещала синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 1 февраля
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – + 6...+8
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – + 2...+4
Донецк – + 2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 2 февраля / Изображение Укргидрометцентра