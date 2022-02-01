У західних, північних, східних та частині центральних областей ніч буде морозяною – від -4 до -9. Дещо тепліше – у південних регіонах.
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Яка буде температура в українських регіонах
Вдень на більшості території країни повітря прогріється до плюсових показників. Найтепліше буде у Криму – +6...+8. У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – +3...+5.
Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині – тут буде -1...+1. На решті території температура коливатиметься у межах 0...+4.
Мокрим снігом накриє Західну Україну, дощем та мокрим снігом – Південь та Схід. Метеорологи не прогнозують опадів у Київській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.
Найближчої ночі стовпчики термометрів з'їдуть аж до -6...-8 градусів, проте вдень чемненько повернуться до нуля. Надалі морози вночі – будуть, вдень більше кволих "плюсів", а з наступного тижня пануватиме, з незначними коливаннями, відлига і вночі, і вдень,
– пообіцяла синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у містах України 1 лютого
Ужгород – -1...+1
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – +1...+3
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – +1...+3
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +1...+3
Київ – 0...+2