У західних, північних, східних та частині центральних областей ніч буде морозяною – від -4 до -9. Дещо тепліше – у південних регіонах.

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Яка буде температура в українських регіонах

Вдень на більшості території країни повітря прогріється до плюсових показників. Найтепліше буде у Криму – +6...+8. У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – +3...+5.

Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині – тут буде -1...+1. На решті території температура коливатиметься у межах 0...+4.

Мокрим снігом накриє Західну Україну, дощем та мокрим снігом – Південь та Схід. Метеорологи не прогнозують опадів у Київській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

Зверніть увагу! У Києві 2 лютого опадів не обіцяють, вдень температура буде у межах 0...+2, вітер – 5 – 10 метрів на секунду.

Найближчої ночі стовпчики термометрів з'їдуть аж до -6...-8 градусів, проте вдень чемненько повернуться до нуля. Надалі морози вночі – будуть, вдень більше кволих "плюсів", а з наступного тижня пануватиме, з незначними коливаннями, відлига і вночі, і вдень,

– пообіцяла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 1 лютого

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Київ – 0...+2

Прогноз погоди на 2 лютого / Зображення Укргідрометцентру