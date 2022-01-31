У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що жодних затримок у русі не спостерігалося. Інцидент стався на трасі Мукачево-Рогатин поблизу міста Рахів і села Ділове.
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Уночі 31 січня в Закарпатській області зафіксували сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги без негативних наслідків,
– зазначили у ДСНС.
Сніголавинна небезпека у горах
У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 31 січня – 1 лютого на високогір'ї Закарпаття, Прикарпаття та Львівщини утримуватиметься значна сніголавинна небезпека. У горах Буковини – помірна.
В Укргідрометцентрі попередили про можливе сходження при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Водночас закликали утриматися від походів.
Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу