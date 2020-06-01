Прогноз погоды на 2 июня: в Украине все еще будет прохладно, а в Карпатах – возможен снег
Погода в Украине во вторник, 2 июня, будет и солнечной, и дождливой, и кое-где, вероятно, даже снежной. Настоящее теплое лето пока задержится в пути.
Причина этому – циклон Изольда, который задержится над территорией страны. Об этом сообщает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Основная порция дождей придется 2 июня на западную часть Украины. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Дожди от небольших до умеренных возможны также в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем Востоке. На остальной территории – или без существенных осадков, или максимум местами незначительные,
– информирует она.
Теплее всего будет на Луганщине. Днем 2 июня воздух прогреется там до +20... +22 градусов. Однако ночью все еще будет прохладно – +9... +11 градусов.
Холоднее всего будет на Волыни и Ровненщине, где вместе с дождем упадут и температурные показатели: максимум +10... 12 градусов днем и +5... +7 ночью.
Ветер будет юго-западным, порывистым, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, температура воздуха днем поднимется до +13... +15 градусов.
По прогнозам Диденко, прекращение дождя в ближайшее время – ждать не стоит, впрочем, температура воздуха медленно полезет вверх.
Прогноз погоды на вторник, 2 июня, в городах Украины:
Ужгород – +13... +15
Львов – +11... +13
Ивано-Франковск – +12... +14
Тернополь – +11... +13
Черновцы – +12... +14
Хмельницкий – +11... +13
Луцк – +10... +12
Ровно – +10... +12
Житомир – +11... +13
Винница – +11... +13
Одесса – +17... +19
Николаев – +18... +20
Херсон – +18... +20
Симферополь – +18... +20
Кропивницкий – +15... +17
Черкассы – +15... +17
Чернигов – +14... +16
Суммы – +15... +17
Полтава – +16... +18
Днепр – +17... +19
Запорожье – +18... +20
Донецк – +19... +21
Луганск – +20... +22
Харьков – +18... +20
Киев – +13... +15
Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 июня, от Укргидрометцентра