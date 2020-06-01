Погода в Украине во вторник, 2 июня, будет и солнечной, и дождливой, и кое-где, вероятно, даже снежной. Настоящее теплое лето пока задержится в пути.

Причина этому – циклон Изольда, который задержится над территорией страны. Об этом сообщает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Основная порция дождей придется 2 июня на западную часть Украины. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Дожди от небольших до умеренных возможны также в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем Востоке. На остальной территории – или без существенных осадков, или максимум местами незначительные,

– информирует она.

Теплее всего будет на Луганщине. Днем 2 июня воздух прогреется там до +20... +22 градусов. Однако ночью все еще будет прохладно – +9... +11 градусов.

Холоднее всего будет на Волыни и Ровненщине, где вместе с дождем упадут и температурные показатели: максимум +10... 12 градусов днем ​​и +5... +7 ночью.

Ветер будет юго-западным, порывистым, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, температура воздуха днем ​​поднимется до +13... +15 градусов.

По прогнозам Диденко, прекращение дождя в ближайшее время – ждать не стоит, впрочем, температура воздуха медленно полезет вверх.

Прогноз погоды на вторник, 2 июня, в городах Украины:

Ужгород – +13... +15

Львов – +11... +13

Ивано-Франковск – +12... +14

Тернополь – +11... +13

Черновцы – +12... +14

Хмельницкий – +11... +13

Луцк – +10... +12

Ровно – +10... +12

Житомир – +11... +13

Винница – +11... +13

Одесса – +17... +19

Николаев – +18... +20

Херсон – +18... +20

Симферополь – +18... +20

Кропивницкий – +15... +17

Черкассы – +15... +17

Чернигов – +14... +16

Суммы – +15... +17

Полтава – +16... +18

Днепр – +17... +19

Запорожье – +18... +20

Донецк – +19... +21

Луганск – +20... +22

Харьков – +18... +20

Киев – +13... +15



Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 июня, от Укргидрометцентра