Прогноз погоди на 2 червня: в Україні все ще буде прохолодно, а в Карпатах – імовірний сніг
Погода в Україні у вівторок, 2 червня, буде і сонячною, і дощовою, і подекуди, ймовірно, навіть сніжною. Справжнє тепле літо поки затримається в дорозі.
Причина цьому – циклон Ізольда, який затримається над територією країни. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Основна порція дощів припаде 2 червня на західну частину України. На високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг. Дощі від невеликих до помірних можливі також у північних областях (окрім Сумщини), в Одеській області, в Криму та на крайньому Сході. На решті території – або без істотних опадів, або максимум місцями незначні,
– інформує вона.
Найтепліше буде на Луганщині. Вдень 2 червня повітря прогріється там до +20…+22 градусів. Проте вночі все ще буде прохолодно – +9…+11 градусів.
Найхолодніше буде на Волині та Рівненщині, де разом із дощем впадуть і температурні показники: максимум +10…+12 градусів вдень та +5…+7 вночі.
Вітер буде південно-західним, поривчастим, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 2 червня є ймовірність дощу, температура повітря вдень підніметься до +13…+15 градусів.
За прогнозами Діденко, припинення дощу найближчим часом – годі чекати, втім, температура повітря повільно полізе вгору.
Прогноз погоди на вівторок, 2 червня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +11…+13
Вінниця – +11…+13
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +20…+22
Харків – +18...+20
Київ – +13…+15
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 червня, від Укргідрометцентру