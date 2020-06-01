Погода в Україні у вівторок, 2 червня, буде і сонячною, і дощовою, і подекуди, ймовірно, навіть сніжною. Справжнє тепле літо поки затримається в дорозі.

Причина цьому – циклон Ізольда, який затримається над територією країни. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Основна порція дощів припаде 2 червня на західну частину України. На високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг. Дощі від невеликих до помірних можливі також у північних областях (окрім Сумщини), в Одеській області, в Криму та на крайньому Сході. На решті території – або без істотних опадів, або максимум місцями незначні,

– інформує вона.

Найтепліше буде на Луганщині. Вдень 2 червня повітря прогріється там до +20…+22 градусів. Проте вночі все ще буде прохолодно – +9…+11 градусів.

Найхолодніше буде на Волині та Рівненщині, де разом із дощем впадуть і температурні показники: максимум +10…+12 градусів вдень та +5…+7 вночі.

Вітер буде південно-західним, поривчастим, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 2 червня є ймовірність дощу, температура повітря вдень підніметься до +13…+15 градусів.

За прогнозами Діденко, припинення дощу найближчим часом – годі чекати, втім, температура повітря повільно полізе вгору.

Прогноз погоди на вівторок, 2 червня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +11…+13

Вінниця – +11…+13

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +20…+22

Харків – +18...+20

Київ – +13…+15



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 червня, від Укргідрометцентру