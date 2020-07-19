Погода в Україні у понеділок, 20 липня, буде теплою, але не всюди сухою. Зокрема, в західних та південних областях очікують сильні дощі з грозами та шквальним вітром.

Попри зливи та грози найтепліше буде на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Стовпчики термометра піднімуться там до +32 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До теми У річках на Західній Україні знову може піднятися рівень води

Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Буковині, які ще й заливатиме дощами. Температура повітря там коливатиметься від +23 до +26 градусів.

У Києві прогнозують комфортні +26...+28 градусів. Опадів у столиці не передбачається.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують 19 липня в Карпатах і на Закарпатті значні дощі, є загроза селевих потоків та зсувів ґрунту. Крім того, може піднятися рівень води у річках на Волині, Львівщині та Прикарпатті.

Прогноз погоди на понеділок, 20 липня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +24…+26

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +25…+27

Київ – +26…+28



Погода в містах України 20 липня від Укргідрометцентру