Прогноз погоди на 20 липня: західні та південні регіони України знову залиє дощами
Погода в Україні у понеділок, 20 липня, буде теплою, але не всюди сухою. Зокрема, в західних та південних областях очікують сильні дощі з грозами та шквальним вітром.
Попри зливи та грози найтепліше буде на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. Стовпчики термометра піднімуться там до +32 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Буковині, які ще й заливатиме дощами. Температура повітря там коливатиметься від +23 до +26 градусів.
У Києві прогнозують комфортні +26...+28 градусів. Опадів у столиці не передбачається.
Прогноз погоди на понеділок, 20 липня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +24…+26
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +25…+27
Київ – +26…+28