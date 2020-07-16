Синоптики оголосили штормове попередження в Закарпатській області на 17 липня. В регіони можливі підтоплення і зсуви ґрунту через сильні зливи.

Почнеться негода вже ввечері 16 липня, сильні дощі йтимуть усю ніч та продовжаться наступного дня. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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В місцях проходження сильних злив очікують на:

на малих потіках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0.3-0.8 метра;

формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць,

утворення локальних селів та активізація зсувних процесів ґрунту.

Із розвитком синоптичної ситуації, спеціалісти будуть уточнювати гідрологічні прогнози.

Нагадаємо, негода, яка пройшлася Західною Україною наприкінці червня завдала найбільших збитків Івано-Франківській і Чернівецькій областям. На Закарпатті вдалося обійтися малими жертвами: сильні зливи із грозами пройшли лише у Міжгірському районі. Там зсув ґрунту зруйнував дорогу та пошкодив житлові будинки.

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