Закарпаття може підтопити: рятувальники попереджають про негоду
Синоптики оголосили штормове попередження в Закарпатській області на 17 липня. В регіони можливі підтоплення і зсуви ґрунту через сильні зливи.
Почнеться негода вже ввечері 16 липня, сильні дощі йтимуть усю ніч та продовжаться наступного дня. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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В місцях проходження сильних злив очікують на:
- на малих потіках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0.3-0.8 метра;
- формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць,
- утворення локальних селів та активізація зсувних процесів ґрунту.
Із розвитком синоптичної ситуації, спеціалісти будуть уточнювати гідрологічні прогнози.
Повені на Західній Україні у 2020 році: основне
- Наприкінці червня західні області охопили масштабні повені. Річки вийшли з берегів в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
- Причиною повеней стали проливні дощі, які йшли протягом декількох днів.
- Найбільше від негоди постраждали Прикарпаття та Буковина.
- Територія Закарпатської області від підвищення води у річках майже не постраждала.
- Стихія зруйнувала будинки, дороги та місцеву інфраструктуру.
- Внаслідок повеней загинули 4 людей.