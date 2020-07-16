Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области на 17 июля. В регионе возможны подтопления и оползни из-за сильных ливней.

Начнется непогода уже вечером 16 июля, сильные дожди будут идти всю ночь и продолжатся на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В местах прохождения сильных ливней ожидают:

на малых потоках – мимолетное повышение уровней воды на 0.3-0.8 метра;

формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест,

образование локальных селей и активизация оползневых процессов.

С развитием синоптической ситуации специалисты будут уточнять гидрологические прогнозы.

Напомним, непогода, которая прошлась по Западной Украине в конце июня нанесла наибольший ущерб Ивано-Франковской и Черновицкой областям. На Закарпатье удалось обойтись малыми жертвами: сильные ливни с грозами прошли только в Межгорском районе. Там оползень разрушил дорогу и повредил жилые дома.

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