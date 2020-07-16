Закарпатье может затопить: спасатели предупреждают о непогоде
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области на 17 июля. В регионе возможны подтопления и оползни из-за сильных ливней.
Начнется непогода уже вечером 16 июля, сильные дожди будут идти всю ночь и продолжатся на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В местах прохождения сильных ливней ожидают:
- на малых потоках – мимолетное повышение уровней воды на 0.3-0.8 метра;
- формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест,
- образование локальных селей и активизация оползневых процессов.
С развитием синоптической ситуации специалисты будут уточнять гидрологические прогнозы.
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- В конце июня западные области охватили масштабные наводнения. Реки вышли из берегов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
- Причиной наводнений стали проливные дожди, которые шли течение нескольких дней.
- Больше всего от непогоды пострадали Прикарпатье и Буковина.
- Территория Закарпатской области от повышения воды в реках почти не пострадала.
- Стихия разрушила дома, дороги и местную инфраструктуру.
- В результате наводнений погибли 4 человека.