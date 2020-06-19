Погода в Украине в субботу, 20 июня, будет преимущественно дождевой, хотя и жаркой. Будут греметь кратковременные грозы. Только на Востоке осадков не предвидится.

В частности, дожди обойдут Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Днепропетровскую области. По крайней мере такой прогноз дает Укргидрометцентр.

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В то же время прохладнее всего будет на Западе, особенно на Закарпатье. Там столбики термометра не поднимутся выше 24 градусов.

Завтра большинству украинцев из дома не выходить без зонта, не выезжать без клееночек для полянки,

– предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

В Киеве завтра местами будет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +28...+30 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 20 июня, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +22…+24

Тернополь – +22…+24

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +23…+25

Ровно – +23…+25

Житомир – +26…+28

Винница – +26…+28

Одесса – +24…+26

Николаев – +26…+28

Херсон – +26…+28

Симферополь – +25…+27

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +27…+29

Сумы – +27…+29

Полтава – +28…+30

Днепр – +28…+30

Запорожье – +27…+29

Донецк – +28…+30

Луганск – +30…+32

Харьков – +30…+32

Киев – +27…+29

Прогноз погоды на 20 июня в Украине от Укргидрометцентра