Прогноз погоди на 20 червня: в Україні буде тепло, але дощитиме і гримітимуть грози
Погода в Україні в суботу, 20 червня, буде переважно дощовою, хоча й спекотною. Гримітимуть короткочасні грози. Лише на Сході опадів не передбачається.
Зокрема, дощі оминуть Харківщину, Луганщину, Донеччину та Дніпропетровщину. Принаймні такий прогноз дає Укргідрометцентр.
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Водночас найпрохолодніше буде на Заході, особливо на Закарпатті. Там стовпчики термометра не піднімуться вище +24 градусів.
Завтра більшості українців з хати не виходити без парасолі, не виїжджати без клейоночок для галявинки,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 20 червня, в містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +28…+30
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на 20 червня в Україні від Укргідрометцентру