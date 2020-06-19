Погода в Україні в суботу, 20 червня, буде переважно дощовою, хоча й спекотною. Гримітимуть короткочасні грози. Лише на Сході опадів не передбачається.

Зокрема, дощі оминуть Харківщину, Луганщину, Донеччину та Дніпропетровщину. Принаймні такий прогноз дає Укргідрометцентр.

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Водночас найпрохолодніше буде на Заході, особливо на Закарпатті. Там стовпчики термометра не піднімуться вище +24 градусів.

Завтра більшості українців з хати не виходити без парасолі, не виїжджати без клейоночок для галявинки,

– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 20 червня, в містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава – +28…+30

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 20 червня в Україні від Укргідрометцентру