Погода в Украине в воскресенье, 21 июня, будет теплой. Воздух прогреется до почти 30 градусов. Несмотря на это, дожди с грозами будут бушевать едва не на всей территории нашей страны. Больше повезет лишь трем регионам: на Харьковщине, Луганщине и Донетчине будет сухо.

21 июня в Украине начинается астрономическое лето. Это означает, что в воскресенье будет самая короткая ночь и самый длинный день. Об этом в фейсбуке сообщила Наталья Диденко.

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На Западе Украины прогнозируют теплую погоду. Однако она будет сопровождаться грозами и градом. Дождливо там будет и днем, и ночью. Температура будет держаться на уровне +23... +25 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +13... +15 градусов. На Востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +30... +32 градусов.

В Южных регионах будет немного прохладнее, термометры покажут +27... +29 градусов. Идентичная погода будет и на Севере Украины. Ночью столбики термометров покажут +17... +19 градусов.

В Киеве также будет дождливо, возможны сильные порывы ветра, воздух прогреется до +29 градусов днем ​​и +20 градусов ночью.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22... +24

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +23... +25

Тернополь – +23... +25

Черновцы – +22... +24

Хмельницкий – +23... +25

Луцк – +24... +26

Ровно – +25... +27

Житомир – +26... +28

Винница – +26... +28

Одесса – +24... +26

Николаев – +25... +27

Херсон – +26... +28

Симферополь – +25... +27

Кропивницкий – +26... +28

Черкассы – +27... +29

Чернигов – +28... +30

Сумы – +28... +30

Полтава – +28... +30

Днепр – +27... +29

Запорожье – +27... +29

Донецк – +29... +31

Луганск – +30... +32

Харьков – +30... +32

Киев – +27... +29

Прогноз погоды на 21 июня в Украине от Укргидрометцентра