Прогноз погоды на 21 июня: мощные грозы и дожди накроют Украину, но будет тепло
Погода в Украине в воскресенье, 21 июня, будет теплой. Воздух прогреется до почти 30 градусов. Несмотря на это, дожди с грозами будут бушевать едва не на всей территории нашей страны. Больше повезет лишь трем регионам: на Харьковщине, Луганщине и Донетчине будет сухо.
21 июня в Украине начинается астрономическое лето. Это означает, что в воскресенье будет самая короткая ночь и самый длинный день. Об этом в фейсбуке сообщила Наталья Диденко.
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На Западе Украины прогнозируют теплую погоду. Однако она будет сопровождаться грозами и градом. Дождливо там будет и днем, и ночью. Температура будет держаться на уровне +23... +25 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +13... +15 градусов. На Востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +30... +32 градусов.
В Южных регионах будет немного прохладнее, термометры покажут +27... +29 градусов. Идентичная погода будет и на Севере Украины. Ночью столбики термометров покажут +17... +19 градусов.
В Киеве также будет дождливо, возможны сильные порывы ветра, воздух прогреется до +29 градусов днем и +20 градусов ночью.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22... +24
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +23... +25
Тернополь – +23... +25
Черновцы – +22... +24
Хмельницкий – +23... +25
Луцк – +24... +26
Ровно – +25... +27
Житомир – +26... +28
Винница – +26... +28
Одесса – +24... +26
Николаев – +25... +27
Херсон – +26... +28
Симферополь – +25... +27
Кропивницкий – +26... +28
Черкассы – +27... +29
Чернигов – +28... +30
Сумы – +28... +30
Полтава – +28... +30
Днепр – +27... +29
Запорожье – +27... +29
Донецк – +29... +31
Луганск – +30... +32
Харьков – +30... +32
Киев – +27... +29
Прогноз погоды на 21 июня в Украине от Укргидрометцентра