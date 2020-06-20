Погода в Україні у неділю, 21 червня, буде теплою. Повітря прогріється до майже +30 градусів. Попри це, дощі з грозами вируватимуть ледь на всій території нашої країни. Більше пощастить лише трьом регіонам: на Харківщині, Луганщині та Донеччині буде сухо.

21 червня в Україні починається астрономічне літо. Це означає, що у неділю буде найкоротша ніч і найдовший день. Про це у фейсбуці повідомила Наталка Діденко.

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На Заході України прогнозують теплу погоду. Однак вона супроводжуватиметься грозами та градом. Дощитиме там і вдень, і вночі. Температура триматиметься на рівні +23...+25 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +13...+15 градусів. На Сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +30...+32 градусів.

У Південних регіонах буде трохи прохолодніше, термометри покажуть +27...+29 градусів. Ідентична погода буде і на Півночі України. Вночі стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів.

У Києві також дощитиме, можливі сильні пориви вітру, повітря прогріється до +29 градусів вдень та +20 градусів вночі.

Прогноз погоди на неділю, 21 червня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +28…+30

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 21 червня в Україні від Укргідрометцентру