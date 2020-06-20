Прогноз погоди на 21 червня: потужні грози та дощі накриють Україну, але буде тепло
Погода в Україні у неділю, 21 червня, буде теплою. Повітря прогріється до майже +30 градусів. Попри це, дощі з грозами вируватимуть ледь на всій території нашої країни. Більше пощастить лише трьом регіонам: на Харківщині, Луганщині та Донеччині буде сухо.
21 червня в Україні починається астрономічне літо. Це означає, що у неділю буде найкоротша ніч і найдовший день. Про це у фейсбуці повідомила Наталка Діденко.
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На Заході України прогнозують теплу погоду. Однак вона супроводжуватиметься грозами та градом. Дощитиме там і вдень, і вночі. Температура триматиметься на рівні +23...+25 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +13...+15 градусів. На Сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +30...+32 градусів.
У Південних регіонах буде трохи прохолодніше, термометри покажуть +27...+29 градусів. Ідентична погода буде і на Півночі України. Вночі стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів.
У Києві також дощитиме, можливі сильні пориви вітру, повітря прогріється до +29 градусів вдень та +20 градусів вночі.
Прогноз погоди на неділю, 21 червня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +28…+30
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29